Причины очевидны: эксперт объяснил, почему Путин против Порошенко

Эксперт объяснил, почему Путин против Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Путин рассматривает возможность навязать невыгодные Украине условия "мирного" договора Владимиру Зеленскому

Перед вторым туром выборов 2019, в котором Петр Порошенко сойдется с Владимиром Зеленским, Россия стремится любым образом помешать переизбранию действующего президента. Это стало еще более очевидным, когда пропутинский российский националист Владимир Жириновский откровенно выступил в поддержку Зеленского и раскритиковал Порошенко. Жириновский сказал: "Никто в России не ждет переизбрание Порошенко!" Причины этого очевидны, считает профессор кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузьо.

"Российский президент Владимир Путин не отказался от своей стратегической цели – удержать Украину в рамках "русского мира" и евразийских интеграционных структур. На ежегодной встрече Валдайского клуба Путин заявил, что ждет результатов выборов в Украине, чтобы начать переговоры с новым украинским президентом. Для Путина таким собеседником не может быть Порошенко, который делает все, чтобы вывести Украину из "русского мира", - пишет эксперт в блоге на сайте LB.ua.

"Если мы вспомним выборы в США 2016 года, Россия так же поддерживала Дональда Трампа, поскольку Путин имел личную неприязнь к Хиллари Клинтон, которая выражала поддержку участникам протестов в Москве 2011-2012 годов. Кроме того, предвыборная программа Трампа имела пророссийский уклон. Сегодня Путин испытывает такую же неприязнь к Порошенко, а избрание Зеленского воспринимает как шанс остановить европеизацию и дерусификацию Украины", - добавляет Кузьо.

По его словам, если бы выборы происходили в 2014 году, фаворитами России были бы бывшие лидеры Партии регионов Юрий Бойко и Александр Вилкул. Однако сегодня 16% их избирателей и 27 одномандатных округов, где они побеждали в 2012 году, находятся под российской оккупацией. Это лишило их шансов пробиться даже до второго тура выборов.

Также политолог отмечает, что в начале избирательной кампании Россия воспринимала Юлию Тимошенко как еще одну кандидатку, с которой можно будет вести переговоры, однако и она не попала во второй тур. Теперь российское руководство всерьез рассматривает возможность навязать невыгодные Украине условия "мирного" договора Зеленскому.

Это, уверен эксперт, составляет очевидную опасность для Украины и может даже привести к импичменту Зеленского или его устранение с должности президента на следующем Майдане, потому что украинцы не согласятся на любую сделку, которая предполагает капитуляцию Украины перед Россией. Три четверти украинцев убеждены, что российско-украинские отношения могут улучшиться только в случае, если Россия вернет Украине Крым, прекратит вооруженную агрессию на востоке страны, выплатит Украине компенсацию за нанесенный ущерб и больше не будет вмешиваться во внутренние дела Украины.

Профессор отмечает, что есть шесть причин, почему Россия стремится, чтобы Зеленский победил на выборах, и почему Путин всегда считал Порошенко своим главным оппонентом на президентских выборах в Украине.

Предвыборная платформа Порошенко "Армия, язык, вера" основывается на украинских патриотических ощущениях. Если Леонид Кравчук вывел Украину из СССР, получив независимость в 1991 году, Порошенко помогает Украине выйти из "русского мира". Путин не доверяет Порошенко, чтобы заключить с ним любую сделку, ведь понимает, что Порошенко (в отличие от Зеленского сегодня, а также Тимошенко и Бойко ранее) не согласится на капитуляцию Украины. Лишь 15% украинцев согласились бы уступить перед всеми требованиями Путина, чтобы установить мир любой ценой, однако три четверти их сограждан не готовы к этому. Украина уже закрыла многочисленные каналы влияния российской "мягкой силы" и благодаря получению автокефалии православной сможет избавиться от духовного влияния России. Образование Православной церкви Украины является не менее важным событием, чем провозглашение Акта о независимости 1991 года. Духовную самостоятельность дополнила психологическая независимость от наследия советского коммунистического тоталитаризма. Политика декоммунизации стала важным шагом на пути к разрушению установок "Homo Sovieticus" и нивелирования влияния советского наследия на мировоззрение украинцев. Порошенко инициировал изменения в Конституции, которые закрепили стремление Украины присоединиться к НАТО и ЕС. Военная политика Порошенко позволила построить армию, которая по своей мощности находится на одном уровне с вооруженными силами Польши и Канады, что значительно снизило вероятность российского военного вторжения. Даже если такое вторжение произойдет, оно будет стоить России очень дорого. Украинскую армию превратили в вооруженные силы, в которых ведущую роль играют контрактники, а призывников не отправляют на передовую.

"Хотя во втором туре президентских выборов формально сойдутся Зеленский и Порошенко, настоящее сражение будет происходить между Порошенко и Путиным. Путин ненавидит Порошенко, потому что считает его препятствием для "возвращения" Украины в лоно России", - резюмировал Кузьо.

Напомним, что 19 апреля на НСК "Олимпийском" состоятся дебаты Зеленского и Порошенко.

Мы подготовили для вас подробную инструкцию того, как можно попасть на стадион, чтобы увидеть дебаты между кандидатами в президенты Украины.