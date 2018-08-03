"Придумали флаги де*ильные": в Кривом Роге фанатка СССР заявила, что не признает законы Украины

Коллаж РБК-Украина

Женщина орала, почему не прописываются законы УССР и в суде не пользуются этими законами

В Кривом Роге произошел скандал во время судебного заседания в Центрально-Городском районном суде, куда ворвалась группа неизвестных и кричала антиукраинские заявления. Об этом передает местное издание 0564.

Как сообщают свидетели, граждане ворвались на заседание, когда судья рассматривал уголовное дело, касающееся сбыта наркотиков. Судебный процесс находится на этапе допроса свидетелей.

Одна из женщин утверждала, что такой страны как Украина не существует. По ее словам Украина - "несостоявшаяся страна", независимость которой она не признает.

После этого неадекватная женщина орала, почему не прописываются законы УССР и в суде не пользуются этими законами.

Видео: Фанаты СССР в Кривом Роге (youtube.com/Профессор Преображенский)

"Почему вы не прописываете статьи СССР? Почему вы статьи Советского союза не прописываете и ними не пользуетесь? Вы придумали флаги вот эти де*ильные, ненормальные, нам всучили, вот эти вот законы, которые меняются каждый день", - вопила она.

Видео: Фанаты СССР в Кривом Роге (youtube.com/Профессор Преображенский)

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге на территории коммунального предприятия "Скоростной трамвай" мужчина, который представился заместителем начальника охраны, ударил оператора издания "Первый криворожский" Николая Чирву.

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