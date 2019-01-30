Приготовили кашу на воде из колодца: у младенца обнаружили страшный диагноз

Видео: (YouTube/ГУ Національної поліції в Харківській області)

28 января в Харьковской области 3-месячный житель села Меловое отравился нитратами, что привело к непоправимым последствиям. Об этом информируют в пресс-службе полиции.

На данный момент харьковские врачи Института общей и неотложной хирургии борются за жизнь 3-месячного жителя села Меловое. Медики диагностировали у ребенка отравление нитратами.

Оказалось, что родители приготовили сыну кашу на воде из колодца. После того, как вода была направлена в лабораторию на исследования, оказалось, что норма содержания нитратов в ней превышена в 8 раз.

Отметим, что во время обследования у ребенка также обнаружили врожденный порок сердца. На данный момент мальчика готовят к операции. Инцидент квалифицировали как "злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком".

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Напомним, что врачи назвали причину массового отравления в яслях львовского детского сада. Еще на прошлой неделе у детей повысилась температура и открылась рвота. Ясельную группу "Улыбка" посещают 16 детей, из них в понедельник пришло в садик только трое. По словам администрации сада, в группе провели дезинфекцию.