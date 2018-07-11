"Принудительная инъекция Пшонки": украинцев шокировала люстра в областной больнице (фото)

В сети высмеяли роскошь в украинской больнице
Украинцев удивила роскошная люстра в Волынской областной клинической больнице. Об этом написала популярный блогер на странице "Рагу.лі" в соцсети Facebook, которая поделилась снимком луцкого журналиста Майи Голуб.
"Люстра в Волынской областной клинической больнице. Как вам?" – написала Голуб.
В комментариях она добавила, что дорогой декоративный подвесной потолочный светильник был замечен в зале для выступлений и конференций.
"Тот момент, когда в клинической больнице не скрывают своей клиничности. Принудительная инъекция Пшонки каждому пациенту!" – отметили на странице "Рагулі".
Фото: Люстра в украинской больнице (facebook.com/raguli)
Снимок необычной для медучреждения люстры прокомментировали многие пользователи сети:
"По-богатому".
"Пшонка-стайл".
"Когда-то в областной был случай, когда приехали представители какого-то международного фонда, должны были предоставить большую финансовую помощь. Их, как дорогих гостей, завели через центральный вход (он всегда закрыт для простых смертных). Иностранцы были в шоке и задавали вопросы типа "зачем вам еще деньги и помощь?".
"Эстетично".
"Пшонкизм".
"Посвяченная?".
"Там еще раньше висела икона и напротив нее портрет Януковича".
"Чувствую, что у главного врача такая же дома, заказали две - одну по документам разбили и списали - все норм".
"Под люстрой внизу что-то вроде часовни, пришлось лежать в этой больнице, видел это все. Но самое главное - дверь туда закрыта, а открывают лишь когда кто-то важный приедет, или какие-то спонсоры. Тоже пришлось наблюдать такую ситуацию".
"Пшонка головного мозга".
"Из какой церкви вынесли?".
"Так гармонично вписалась в дизайн интерьера".
"Не маловата?".
"Надеюсь, с медицинским оборудованием там тоже все в порядке".
"Как корове седло".
"Если это больница в Украине – то вау".
"А по вечерам там играют Моцарта".
"Может у кого-то была старая, решили отдать в хорошие руки".
Скриншот поста (facebook.com/raguli)
Скриншот комментариев (facebook.com/raguli)
Скриншот комментариев (facebook.com/maya.golub)
Напомним, Виктор Пшонка – бывший генеральный прокурор Украины, который сбежал из страны во время Революции Достоинства и находится в розыске. В особняке Пшонки в Киевской области активисты обнаружили небывалую роскошь, в частности, множество картин, икон и позолоты.
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