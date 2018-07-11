"Принудительная инъекция Пшонки": украинцев шокировала люстра в областной больнице (фото)

Фото: УНИАН

В сети высмеяли роскошь в украинской больнице

Украинцев удивила роскошная люстра в Волынской областной клинической больнице. Об этом написала популярный блогер на странице "Рагу.лі" в соцсети Facebook, которая поделилась снимком луцкого журналиста Майи Голуб.

"Люстра в Волынской областной клинической больнице. Как вам?" – написала Голуб.

В комментариях она добавила, что дорогой декоративный подвесной потолочный светильник был замечен в зале для выступлений и конференций.

"Тот момент, когда в клинической больнице не скрывают своей клиничности. Принудительная инъекция Пшонки каждому пациенту!" – отметили на странице "Рагулі".

Фото: Люстра в украинской больнице (facebook.com/raguli)

Снимок необычной для медучреждения люстры прокомментировали многие пользователи сети:

"По-богатому".

"Пшонка-стайл".

"Когда-то в областной был случай, когда приехали представители какого-то международного фонда, должны были предоставить большую финансовую помощь. Их, как дорогих гостей, завели через центральный вход (он всегда закрыт для простых смертных). Иностранцы были в шоке и задавали вопросы типа "зачем вам еще деньги и помощь?".

"Эстетично".

"Пшонкизм".

"Посвяченная?".

"Там еще раньше висела икона и напротив нее портрет Януковича".

"Чувствую, что у главного врача такая же дома, заказали две - одну по документам разбили и списали - все норм".

"Под люстрой внизу что-то вроде часовни, пришлось лежать в этой больнице, видел это все. Но самое главное - дверь туда закрыта, а открывают лишь когда кто-то важный приедет, или какие-то спонсоры. Тоже пришлось наблюдать такую ситуацию".

"Пшонка головного мозга".

"Из какой церкви вынесли?".

"Так гармонично вписалась в дизайн интерьера".

"Не маловата?".

"Надеюсь, с медицинским оборудованием там тоже все в порядке".

"Как корове седло".

"Если это больница в Украине – то вау".

"А по вечерам там играют Моцарта".

"Может у кого-то была старая, решили отдать в хорошие руки".

Скриншот поста (facebook.com/raguli)

Скриншот комментариев (facebook.com/raguli)

Скриншот комментариев (facebook.com/maya.golub)

Напомним, Виктор Пшонка – бывший генеральный прокурор Украины, который сбежал из страны во время Революции Достоинства и находится в розыске. В особняке Пшонки в Киевской области активисты обнаружили небывалую роскошь, в частности, множество картин, икон и позолоты.

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