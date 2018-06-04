Пришла на могилу к отцу: украинцев растрогало фото дочери бойца АТО на кладбище

В сети появилось фото дочери погибшего защитника на его могиле

В сети показали, как маленькая девочка стоит у могилы своего отца – бойца "Айдара", погибшего в октябре 2014 года в бою на Донбассе. 27-летний воин вывозил раненых возле Луганска. Соответствующий снимок опубликовала украинский продюсер Елена Мозговая в соцсети Facebook.

"Доченька пришла к папе ... Айдаровец Виктор Гурняк погиб за Украину, спасая от обстрелов раненых товарищей. Вечное уважение и память", – написала Мозговая.

Фото: Дочь бойца (facebook.com/olenamozgova1)

Виктор Гурняк родился в селе Городница Тернопольской области, учился в Тернополе и затем работал в газете "20 минут". Воин был фотокореспондентом. Сотрудничал с УНИАН, Reuters и Insider. Был сооснователем фотоагентства LUFA.

В 2007 году Виктор Гурняк снялся в клипе группы "Тартак" и "Нічлави" на песню "Не кажучи нікому" в роли повстанца в вышиванке, который погиб в 1943 году в бою под Загорой.

Скриншот поста (facebook.com/olenamozgova1)

"Никогда не забуду и не прощу".

"Трогательно и очень грустно".

"Очень страшно!".

"Лычаковское кладбище. Львов. Молимся за упокой души Виктора".

"Старое фото. Там уже памятник стоит. И дочь подросла - очень похожа на Виктора...".

"Когда это закончится, сердце разрывается".

"Светлая память".

Скриншот комментариев (facebook.com/olenamozgova1)

Видео: Тартак и Нічлава – "Не кажучи нікому" (YouTube/navsi100)

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