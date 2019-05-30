Прививки в Украине: Верховный суд вынес неожиданное решение

Вакцинация в Украине (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Родители, которые хотят отправить ребенка в детсад, теперь обязаны делать прививки

Вакцинация в Украине теперь стала обязательной для детей. Верховный суд Украины принял решение о запрете посещения детского сада ребенком без необходимых прививок.

Исключения возможны только если прививки не были сделаны через медицинские противопоказания, но в таком случае должно быть благополучная эпидемическая ситуация и решение консилиума соответствующих врачей.

Согласно решению суда, индивидуальный интерес матери, которая решила отказаться от прививки, не может быть выше общих интересов других родителей и их детей, которые рискуют заразиться от ребенка без прививки.

Вакцинация в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Теперь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки.

По словам министра здравоохранения Украины Уляны Супрун, это нормальная мировая практика. Например, в Италии родители невакцинированных детей рискуют быть оштрафованы на сумму до 500 евро, если будут отправлять своих детей в школу без необходимых прививок.

Пользователи сети также прокомментировали эту новость.

Жду закон уголовной ответственности за некачественную вакцину и привлечения к ответственности за причинение вреда ребенку в случае негативной реакции организма на вакцину;

Жду закон об ответственности Минздрава и пожизненного содержания ребенка в случае, если после прививки, ребёнок стал инвалидом!

Скриншот с Facebook

Не понимаю, если речь идет о демократии и право на образование каждого, почему дети без вакцин не имеют права посещать садики? Я мама, которая считает вакцины вредными, недееспособными, и такими, которые вызывают инфекционные заболевания, а не их предупреждают. Этот закон не заставит меня колоть что-то своим детям. Но заставит задуматься о том, в правильном ли месте я живу. Печально все это;

Скриншот с Facebook

Так дайте 100% качественные вакцины, с правильным хранением! Уголовную ответственность докторам и медсестрам, в случае, летального исхода! Тогда пожалуйста, все пойдут вакцинировать детей! Хотите вакцинацию? Дайте нормальные условия!

Скриншот с Facebook

Совершенно справедливо. Иначе % непривитых становится опасным;

Раньше, в моем детстве, пришли в садик, сделали прививки, и никто никого не спрашивал, согласны или нет. И никто не умер. И спасибо, что меня вакцинировали, и это было нормально

Напомним, что по словам Супрун, корь угрожает не только детям, но и взрослым, поэтому она настоятельно рекомендует не пренебрегать вакцинацией.

Ранее сообщалось о том, что вакцинироваться от кори бесплатно могут все, кто имеет такую потребность.