Мама жертвы секс-скандала с полицейским прокомментировала инцидент

Видео: (youtube.com/ТСН)

Странный секс-скандал с серьезными обвинениями сотрудника Нацполиции в домогательствах к студентке киевского университета Натальи Бурейко прокомментировали друзья девушки. Они сказали, что не видели ничего подозрительного в действиях студентки, однако до сих пор не знают, где она находится. Об этом рассказывает ТСН.

В соцсети вспыхнул скандал, связанный с серьезными обвинениями киевской студентки Натальи Бурейко в адрес сотрудника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко. В одной из публикаций на странице девушки появилась информация о том, что сотрудник правоохранительных органов домогался к ней и угрожал. Спустя какое-то время студентка опровергла информацию, сказав, что она "стала жертвой циничной провокации" против Александра и его супруги Ольги Варченко, первого замглавы ГБР.

Друзья Натальи Бурейко на камеру комментировать резонансный секс-скандал отказались, однако вне объектива сказали, что никаких признаков тревожности на кануне ее исчезновения не было.

"Не видели у нее волнения… Она не рассказывала ничего такого", — комментирует подруга Натальи.

Они поделились, что посадили студентку в такси вместе с ее бойфрендом. Студенты рассказали также, что это был последний раз, когда они ее видели: девушка отключила телефон и изредка самостоятельно звонила им, рассказывая, что у нее все в порядке.

"Да, она не отвечает. Мы не хотим говорить про эту ситуацию, потому что сами боимся", — добавила она.

Сообщается также, что подтверждением провокации является плохое знание русского языка у Натальи. Учителя девушки рассказали, что русский язык давно не преподается в их школе.

"Я обучала эту девочку и уверена, что она не могла такого сделать. Русский язык не изучается в нашей школе уже очень-очень давно, и Наташа русский язык не изучала", – поделилась учительница.

Учительница / Кадр из видео youtube.com/ТСН

Мама Натальи Бурейко давать комментарии на камеру отказалась, однако по телефону сообщила, что ее дочь ни с кем, по ее словам, не переписывалась.

"Она в прокуратуре была, подала заявление. Я понимаю, что нас используют, и люди замешаны. Я боюсь тоже. Это взломанная страница или использованная страница – я не знаю. Она не переписывалась с ним", – утверждает мать студентки Вита Гурейко.

Напомним, что ранее мы давали все подробности секс-скандала вокруг сотрудника Нацполиции.

Также мы писали, что студентка-жертва секс-скандала сделала неожиданное признание.

Видео: (video.rbc.ua)