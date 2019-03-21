Просилась и стучала: в Киеве грубый маршрутчик оскорбил пенсионерку (видео)

Маршрутчик оскорбил пенсионерку в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Маршрутчик не осознает своей вины и не понимает, в чем его обвиняют

Маршрутчик в Киеве не пустил в салон пожилую женщину с палочкой. Он прямо перед носом у пенсионерки закрыл дверь и поехал. Об этом сообщила подписчик паблика Троещина FB в Facebook.

Сообщается, что инцидент случился в жилом массиве "Троещина". Водитель маршрутки №151 на остановке "Торговый центр", что на улице Закревского, жестоко поступил с женщиной.

При чем пенсионерка не заявляла о намерении проехать бесплатно, водитель даже не дал ей шанса оплатить проезд.

"Она даже просилась и стучала в дверь, но без толку. На мои просьбы открыть дверь женщине, водитель не реагировал. Места свободные были, также льготные. Но человека не впустили в транспорт совсем, даже не дав шанса оплатить свой проезд", - говорится в сообщении.

Также известно номер транспортного средства - АВ 4571 АО.

Маршрутчик оскорбил пенсионерку в Киеве (видео: instagram.com/troeshchinain)

Пользователи сети отметили, что этот неадекват делает такое не впервые. А пассажирам, которые стали свидетелями подобного безобразия, стоило бы вызвать полицию.

"Падло, не первый раз он такое делает";

"Звонить на горячую линию, номер есть в интернете";

"Я этой маршруткой тоже езжу, и редко когда вообще берут, и то не все!"

"Нигде, ни в одном законе не прописано количество льготных мест в общественном транспорте (это внутренний регламент). В таких случаях нужно просто вызвать полицию!"

Маршрутчик оскорбил пенсионерку в Киеве (фото: instagram.com/troeshchinain)

Недавно в Днепре неадекватный маршрутчик выгнал 8-летнюю девочку за то, что ей не хватало 25-ти копеек на проезд. Даже мольбы ребенка о том, что бабушка принесет на конечную остановку копейки, не смогли разжалобить водителя.

Ранее мы также сообщали о том, что под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира из-за того, что мужчина попросил вернуть сдачу. У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сложный перелом челюсти, носа, кровоизлияние в оба глаза. А лечение загнало в долги семью мужчины.