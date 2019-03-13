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Есть простая замена: Комаровский рассказал об опасности влажных салфеток

STYLERЖизнь    13.03.2019 - 19:09
Есть простая замена: Комаровский рассказал об опасности влажных салфеток
Комаровский рассказал о вреде влажных салфеток (фото: wenlc.com)

Доктор Комаровский посоветовал, чем можно заменить влажные салфетки

Доктор Евгений Комаровский, который ранее подробно рассказал о том, как обезопасить квартиру для маленького ребенка, предупредил, чем вредны влажные салфетки, и как их лучше заменить. Об этом он написал в своем Instagram.

По словам педиатра, влажные салфетки, которые родители используют при уходе за ребенком, не должны содержать следующие вещества:

  • В салфетках не должно быть спирта, поскольку он сушит нежную детскую кожу.
  • Антибактериальных компонентов, поскольку они препятствуют адаптации малыша к естественному бактериальному фону и формированию иммунитета к инфекциям.
  • Поверхностно-активных веществ (ПАВов), разрушающих естественный липидный барьер, который защищает кожу. Они уничтожают не только патогенную, но и полезную микрофлору.
  • Химических добавок - они обостряют болезненные симптомы при дерматите, и поэтому потенциально опасны.
  • Растительных компонентов. Кожа малыша вполне может обойтись без ромашки, гамамелиса и прочей полыни. Эпидермис младенца на 30-40% тоньше, чем у взрослого. Растения запросто могут спровоцировать аллергический ответ организма.

Есть простая замена: Комаровский рассказал об опасности влажных салфеток

Комаровский рассказал о вреде влажных салфеток (фото: wenlc.com)

По мнению Комаровского, лучше всего для ухода за ребенком подойдет обычная вода. Если же воды нет под рукой, стоит воспользоваться влажными салфетками на водной основе. 

К слову, ранее доктор Комаровский рассказал, как избежать появления бородавок у детей.

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