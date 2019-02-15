Просто шок: у украинца десятилетиями росла опухоль-монстр (видео, фото)

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В Черниговской области в Нежине хирурги провели успешную операцию по удалению у пациента доброкачественной опухоли весом более трех килограммов. Медики считают, что она могла расти в теле мужчины несколько десятилетий, говорится в сюжете ТСН.

Операция заняла 2 часа. Теперь пациент может дышать воздухом на полную грудь, а шрам на спине на 30 сантиметров его не смущает.

Отмечается, что последние полгода Сергей, бывший фельдшер, чувствовал нехватки воздуха в легких.

Фото: скриншот

После диагностики оказалось, что в его теле образовалась огромная опухоль, которая примяла собой сердце и легкие.

Во время операции врачи специальным устройством растянули ребра. Как рассказал хирург Олег Лузан, было не просто отсоединять одной рукой сосуды, которыми опухоль цеплялась за легкие, и существовал риск возникновения очень сильного кровотечения.

Когда пациенту затем показали фото удаленной опухоли 24 на 19 см и весом 3,365 кг, он был ошарашен.

Фото: скриншот

По словам хирурга, подобные опухоли могут медленно и долго расти до того момента, пока просто механически не начинают беспокоить пациента, то есть сжимать соседние структуры, "дальше еще труднее, возможно, пришлось бы вынимать эту опухоль по фрагментам".

Относительно причины возникновения опухоли в теле человека есть несколько теорий, таких как экология, питание, образ жизни.

Для того, чтобы сохранить здоровье, медики настойчиво рекомендуют ежегодно проводить профилактику. Также они отмечают, что рентген легких точнее флюорографии позволит врачам получить информацию для установления диагноза.

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