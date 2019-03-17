Проучили выскочку: в России затравили школьницу за письмо Путину

Фото: коллаж РБК-Украина

Односельчане решили наказать "наглецов"

В России девочку затравили односельчане за письмо Путину, в котором 12-летняя школьница жаловалась на многочисленные трудности в Томсино Псковской области. Ребенок рассказал президенту РФ о том, что в селе закрыли единственную школу, а ее маме приходится работать в 2 смены, при этом получать нищенскую зарплату. Как передает "Медуза", реакции властей не последовало, однако Тасю Перчикову местные жители посчитали выскочкой и устроили ей травлю, а также принялись угрожать.

Письмо школьница отправила еще в декабре 2018-го. Через некоторое время семья Перчиковых стала получать от неравнодушных средства - как пожертвования. В селе же жители посчитали все это мошенничеством со стороны девочки и ее мамы, и решили их "наказать за наглость."

Односельчане выложили в социальных сетях фото обнаженной Таси. После этого вопиющего случая семья переехала в другой регион.

Как рассказала мать школьницы Елена Перчикова, после публикации письма ее вызвали "на ковер" к руководителю аппарата администрации губернатора Псковской области Сергею Дмитриеву. По итогам разговора семье Перчиковых отказали к помощи.

Также Елена рассказала, что в январе к ним в дом ворвались журналисты телеканала "Россия", которые общались с ней и ребенком как с "преступниками, иждивенцами и мошенниками, которые хотят обмануть государство".

Фото: Тася Перичкова (meduza.io)

Через некоторое время бывшие подруги Таси при помощи взрослых в интернете с поддельного аккаунта вступили в переписку с девочкой, которая думала, что общается с мальчиком. После "признания" в любви ее "ухажер" якобы попросил прислать ему обнаженный снимок. Школьница поверила, и теперь Следственный комитет Псковской области рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела за распространение порнографии.

У Елены тем временем стали возникать трудности на работе. По словам женщины, коллеги упрекали ее письмом-жалобой Путину, мол, "всем тяжело тут, не одной тебе, зачем что-то просить?"

Отметим, что ранее в Смоленской области РФ 14-летняя школьница, которая написала письмо Путину и пожаловалась на низкую зарплату своей матери, покончила с собой.

Как сообщалось ранее, недавно в сети рассказали, почему Путин боится полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, на днях в Одессе школьница попала в больницу после издевательства одноклассников, которые избили ребенка мячом на уроке физкультуры. Родственница пострадавшей опубликовала в сети переписку ребенка со своей матерью.