Провез на капоте: во Львове таксист сбил человека на переходе (видео)

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Наезд на человека произошел возле торгового центра "Магнус" на Городоцкой улице

Во Львове 7 марта таксист сбил мужчину прямо на пешеходном переходе и протащил его несколько метров на капоте авто. При этом водитель даже не остановился.

После того, как таксист на белом "ланосе" сбил мужчину, он провез его на капоте, пока тот не соскочил. Водитель даже не поинтересовался у человека, все ли у него нормально и просто уехал по своим делам.

Видео: YouTube/ VARTA1

Напомним, что в Днепре таксист сбил девушку и мгновенно скрылся с места ДТП. Пострадавшую забрала карета скорой помощи.

Ранее сообщалось, что под Винницей пьяный 21-летний парень на Toyota устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла одна женщина. По словам очевидцев, молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения с большой скоростью ездил по городу.

Мы также писали о том, что в Киеве водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Возле ДТП не было камер видеонаблюдения, поэтому правоохранительные органы просят свидетелей о аварии дат показания. ДТП произошло на Голосеевском проспекте в ночь со 2 на 3 марта.