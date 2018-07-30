Пулевое ранение: в зоне ООС погиб боец из Хмельницкой области

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Бойцу весной исполнился 41 год

На востоке Украины, в зоне Операции Объединенных сил трагически погиб боец из Шепетовки Хмельницкой области. Об этом сообщает местное издание "Є".

Боец 24-ой механизированной бригады Анатолий Андрощук погиб от ранения в область груди. Известно, что ему был 41 год и он был родом из города Шепетовка Хмельницкой области. Обстоятельства смерти пока не известны.

"Об обстоятельствах смерти пока ничего не известно. Знаю, что человек получил пулевое ранение в грудь. Анатолий служил в двадцать четвертой отдельной механизированной бригаде", - рассказала координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.

Она отметила, что сейчас идет сбор необходимых документов для того, чтобы тело погибшего бойца вернуть на родину в Шепетовку для организации похорон. О дате прощания с Анатолием Андрощуком пока не известно.

Напомним, ранее на востоке Украины погиб боец из Прибалтики, который защищал украинскую землю, Майк Ронин.

Известно, что он находился на Донбассе с 2014 года. Воевал в составе 54-ой отдельной механизированной бригады.

"Вчера Ронин погиб. На боевом задании в уже другой бригаде, где он так хотел служить. Это тот случай, когда знаешь светлого, доброго, открытого человека и не можешь поверить, что его больше нет. Вот такой фатум. Ты можешь быть хоть 300 раз профессионалом своего дела, но если такая судьба, то все равно погибнешь", - рассказала военнослужащая Ксения Пантелеева.

Видео: РБК-Украина