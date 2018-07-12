Путешествовала автостопом: в Чернобыльской зоне изнасиловали 24-летнюю иностранку

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Полиция задержала одного из преступников

В зоне Чернобыльской АЭС в лесу двое мужчин привязали к дереву 24-летнюю иностранную туристку, после чего изнасиловали неестественным путем и ограбили. Один из подозреваемых задержан. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Девушка смогла выбраться из леса и сообщила о преступлении в полицию. По ее словам, двое незнакомцев согласились подвезти ее к границе на своем автомобиле. Но перед этим предложили посетить зону ЧАЭС.

"Чтобы проникнуть туда нелегально, час водили ее по лесу. Там ремнем привязали к дереву и изнасиловали. После этого забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись", - сообщили в пресс-службе полиции.

За двое суток оперативники разыскали одного из злоумышленников - 24-летнего киевлянина, который признался в содеянном.

Назначены экспертизы. Полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного.

Открыты уголовные производства по статьям "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом" и "Грабеж". Злоумышленникам "светит" до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Виннице двое педагогов жестоко избили иностранца и его несовершеннолетнего сына.

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