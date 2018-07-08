"Пытался помочь, но не смог": стали известны подробности гибели подростков в Черниговской области

Мальчики сказали родителям, что идут играть в футбол

Мальчики, погибшие в Нежине, сказали родителям, что собираются поиграть в футбол, а сами отправились в недострой, об этом сообщает ТСН.

Четверо подростков в возрасте от 12 до 14 лет, соврав родителям, отправились поиграть в недостроенную двухэтажку, находящуюся на окраине города. Как известно, трое из них погибли.

Постройку здания начали еще в советское время, но потом забросили. Со временем его состояние стало аварийным. На крыше были размещены предостерегающие знаки, однако, судя по количеству граффити на стенах сооружения, подростки часто там бывали.

Выживший мальчик рассказал, как один из друзей взял арматуру и стал бить по стенам – сыпались кирпичи. В какой-то момент бетонная плита обвалилась, на смерть придавив троих школьников. Четвертый чудом успел отскочить. Он пытался помочь друзьям, но не смог, а позже позвонил в экстренную службу медицинской помощи и рассказал о несчастном случае. Оттуда информацию передали в службу ГСЧС.

Видео (ru.tsn.ua)

"Мы удивляемся, как он сумел позвонить нам и вызвать скорую помощь. Он был на полшага от смерти - успел отскочить", - сказал руководитель управления ГСЧС Черниговской области Роман Гордовой .

Территория вокруг сооружения густо заросла деревьями и кустарниками, которые бойцам службы спасения пришлось выкорчевывать. После этого разбирали завал. Операция по спасению школьника заняла два часа.

Сейчас к аварийному сооружению не подпускают - вход находится под охраной, правда, только на время следствия.

Правоохранителями были открыты сразу два уголовных производства - из-за несчастного случая, а также нарушения правил эксплуатации сооружений.

Владелица земельного участка сейчас не отвечает на звонки и где она находится – неизвестно.

Напомним, что вчера, в связи с гибелью подростков в Нежине, объявили траур.

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