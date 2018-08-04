"Пытался уйти от столкновения, но не смог": в Киеве произошло ДТП с иностранкой (видео)

Кадр из видео (youtube.com/informator.ua)

Девушка спровоцировала столкновение. Она переходила дорогу в неположенном месте

Вечером 3 августа на проспекте Лобановского, в Киеве, произошло ДТП, в котором пострадала девушка-иностранка. По сообщению "Информатора", авария произошла около 22:00.

Как удалось выяснить на месте происшествия, девушка-иностранка пыталась перебежать дорогу в неположенном месте. По словам водителя, пострадавшая выскочила из-за притормозивших машин и у него не было времени среагировать. Всё что он смог сделать – это попытаться уйти от столкновения, однако времени было слишком мало, и он все же зацепил ее.

Фото: ДТП со студенткой-иностранкой (informator.ua/Максим Торпан)

По предварительной версии, пострадавшая и является виновницей ДТП. У сотрудников полиции к водителю претензий нет.

На место авария прибыли медики, которые госпитализировали девушку в больницу. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.

Видео: в столице на Лобановского сбили студентку-иностранку (youtube.com/informator.ua)

Напомним, недавно в одну из киевских больниц, поступила неизвестная девушка без сознания, с травмами после ДТП. Медики просят помочь опознать пострадавшую. Также в Харькове патрульные проигнорировали водителя, нарушившего ПДД. Кроме того, в Киеве украинский поэт попал в аварию.

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