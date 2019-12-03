Рабинович: Украину хотят поделить между десятью олигархами, отдав им всю землю

Вадим Рабинович (фото: zagittya.com.ua)

Вадим Рабинович резко высказался о продаже земли в Украине

Продажа земли – измена, ведь таким образом Украину хотят поделить между десятью "уродами". И потому "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от правоохранительных органов расследовать запуск рынка земли. Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в кулуарах Верховной Рады.

Вадим Рабинович резко высказался о продаже земли в Украине

Парламентарий заявил, что ответственность за происходящее в стране несут представители пропрезидентской партии. И призвал всех политиков дать отпор власти и защитить землю.

"Сегодня все зависит от "слуг"! Они говорят, что мы будем работать сегодня до 9 вечера, на следующем заседании тоже собираются продлить рабочий день, и все это делается для того, чтобы землю поскорее продать. 200 тыс. гектар они хотят отдавать в одни руки, а значит Украина будет поделена между десятью уродами. И если мы будем все на это спокойно смотреть, то мы недостойны ни земли, ни страны!" – заявил парламентарий.

По его словам, сегодня все партии должны объединиться и "вынести" тех, кто хочет продать землю.

"Если у народа еще есть какие-то права, то мы их должны отстаивать. После продажи земли уже и разговаривать будет не о чем! Продажа земли – это измена Родине. "Оппозиционная платформа - За жизнь" подает в ГБР и СБУ документ, который подписан 40 народными депутатами, о совершении уголовного преступления – попытке продажи украинской земли. В документе мы приводим юридическое обоснование того, почему это можно расценивать как измену Родине и почему инициаторы продажи земли должны быть арестованы. Пусть открывают дела и расследуют! Лучше сделать это до продажи земли, потому что после будет "гайдаматчина". Нельзя отдавать ни 200 тыс., ни 100 тыс., ни 150 тыс. гектаров в одни руки", – подчеркнул сооснователь ОПЗЖ.

Народный депутат уверен, что оппозиция может повлиять на власть и добиться отмены скандального решения по земле.

"В Раде сидит 256 "слуг дьявола", жаждущих продать землю Украины, и мы их побороть не можем! Есть вероятность, конечно, что у кого-то из них проснется совесть и они сложат мандаты, но это вряд ли, к сожалению. Если они вызывают из сессионного зала Рады проституток и реакции во фракции "Слуга народа" нет, президент бегает на спортивной дорожке, Богдана не видно, а Яременко остается народным депутатом, то ничего тут не поделаешь! Видимо, что-то в стране пошло не так", — резюмировал Вадим Рабинович.

Вадим Рабинович резко высказался о продаже земли в Украине (zagittya.com.ua)