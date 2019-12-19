Рабинович: власть, как вурдалак, ночью пытается продать землю Украины

Вадим Рабинович (фото: zagittya.com.ua)

Вадим Рабинович высказался про рынок земли в Украине

Власть в очередной раз доказала, что ее обещания ничего не стоят. Еще вчера руководство парламента заверило оппозицию в том, что рассмотрение законопроекта о рынке земли будет проводиться согласно закону, а уже сегодня оказалось, что три четверти правок к закону просто выкинуты. Кто это сделал - загадка. Об этом вопиющем факте рассказал народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович на заседании Аграрного комитета Верховной Рады Украины в четверг, 19 декабря.

"Вчера днем на заседании Аграрного комитета Верховной Рады руководство парламента и руководители фракций, а также человек, называющий себя председателем комитета, поклялись нам, что все 4 тысячи правок к закону о рынке земли будут рассмотрены в обязательном порядке согласно законодательству. То есть, они пообещали не нарушать закон, не собираться по ночам, как вурдалаки… Но что-то пошло не так. Видимо, они получили не знаю от кого команду, и поправки к закону о рынке земли опять исчезли", - возмутился парламентарий.

"Сегодня мы с нашими народными депутатами увидели, что три четверти правок к закону просто выкинуты. Кто это сделал, мы не знаем - пусть руководство парламента расскажет об этом на следствии, как и о том, по какой причине они нарушают данные клятвенные обещания и ломают все договоренности. В любом случае мы подаем в ГБР заявление о подделке документов", - заявил Вадим Рабинович.

Кроме того, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" обратился ко всем присутствующим на заседании Аграрного комитета.

"Я понимаю, что многие из вас попали в парламент по квоте "Слуги народа", но вы - "слуги" украинского народа. А продажа земли - это не то, для чего вы шли в парламент", - напомнил он.

Вадима Рабиновича и его коллег крайне возмущает то, что власть творит сегодня.

"Действия представителей так называемой власти не имеют никакого отношения ни к закону, ни к "доцільністі", ни к интересам народа! Вы обещали нам не нарушать закон, и тут же соврали в каждом пункте. Я не знаю, 30 или 70 сребреников вам пообещали, но вы во всем обманули руководителей всех фракций парламента! Лично вы сказали, что закон с нарушениями приниматься не будет! Поэтому я требую, чтобы вы действовали исключительно в правовом поле Украины, вопреки воле ваших "хозяев". Иначе первый, кто сядет, будете вы! Запомните это!" - обратился Вадим Рабинович к главе Аграрного комитета.

После объявления перерыва в работе комитета, народные депутаты "Оппозиционной платформы - За життя" сделали заявление.

"В Украине происходит драма: представители нынешней власти, как те вурдалаки, пытаются продать землю Украины. Ночью, вопреки законам и обещаниям, которым они нам давали, пытались продать нашу землю, не обращая внимания на огромное количество поправок", - заявил Вадим Рабинович.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" назвал героем каждого, кто на заседании Аграрного комитета не давал продавить закон о рынке земли в том виде, котором предлагает власть.

"Я хочу, чтобы все видели: их - власть - не интересуют деньги, перспективы, будущее страны. Им нужна только продажа земли! Но история расставит все по местам, а украинцы уже сегодня должны знать имена тех, кто продает последнее - украинскую землю!" - резюмировал Вадим Рабинович.

Вадим Рабинович высказался про рынок земли в Украине