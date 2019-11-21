Рабинович жестко прошелся по Зеленскому: где обещанные высокие пенсии и низкие тарифы?

Рабинович жестко прошелся по Зеленскому (фото: РБК-Украина)

20 ноября прошел марафон "Диалог со страной" с Вадимом Рабиновичем

Народный депутат и сооснователь Оппозиционной платформы - За жизнь Вадим Рабинович жестко прошелся по президенту Владимиру Зеленскому, требуя выполнения предвыборного обещания про высокие пенсии и низкие тарифы. Об этом он заявил во время большого телемарафона "Диалог со страной" в среду, 20 ноября.

Рабинович жестко прошелся по Зеленскому

Телемарафон на трех телеканалах – "112 Украина", NewsOne и ZIK – продолжался 10 часов. За это время Вадим Рабинович проанализировал полгода работы президента Зеленского и пришел к неутешительным выводам – новый руководитель страны не выполнил своих предвыборных обещаний. Особое внимание народный депутат уделил предвыборному обещанию Зеленского "обеспечить достойные пенсии и снизить тарифы".

"Вы знаете, я думаю, что пенсии – это самый больной вопрос в программе партии Зеленского. Он обещал нам глобальные изменения. К сожалению, сейчас все мы видим другое. Сегодня и на субсидии, и на пенсии, для того чтобы их увеличить, – денег нет. Все будет снижаться", – заявил парламентарий.

По его словам, бюджет Украины на 2020 год не предусматривает возможность выжить пенсионерам.

"Минимальная пенсия в нашей стране установлена в размере 1769 гривен. А прожиточный минимум – 2270. Мы – единственная страна в мире, которая пенсию установила меньше прожиточного минимума! То есть человек, с точки зрения уже новой власти, должен умереть независимо ни от чего. А вы спрашиваете, когда повысят пенсии... Но мы пытаемся до них достучаться, предлагаем конкретные шаги, как повысить пенсии", – рассказал политик.

Сопредседатель ОПЗЖ отметил, что еще одно крайне важное обещание президента – снизить тарифы – также провалено.

"Пришла новая власть. На закрытом заседании Кабинета министров господин Гончарук (премьер-министр Алексей Гончарук, – ред.) отменил постановление правительства Гройсмана №560, в котором устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение. Перевести вам на простой язык? Они считают, что тарифы Гройсмана, Яценюка недостаточны для нашей страны. Нам надо еще поднимать тарифы. Но они не могут этого сделать, потому что была эта планка. И теперь ее сняли на закрытом заседании. "Слуги народа" вместо того, чтобы подумать о снижении тарифов, сняли предельную планку, и теперь ждите заоблачных цифр в платежках!" – возмутился народный депутат.

Он напомнил, что Оппозиционная платформа - За жизнь уже подготовила все необходимое для снижения тарифов, договорившись с Россией о 25-процентной скидке на газ.

"Я могу любить эту власть, могу не любить. Но у меня есть разум. И у вас есть разум. И вы должны ответить себе на вопрос. Если они отказываются от 25% скидки, которая ничем не грозит, кроме радости, и снимают постановление о предельных тарифах, значит, они готовятся к еще большему нажиму на граждан, собираясь выгнать их из Украины. Это делает новая команда Гончарука, потому что это полностью совпадает с идеей Сороса. Но как же обещания президента... Господин Зеленский, где обещанные высокие пенсии и низкие тарифы?" – резюмировал Вадим Рабинович.

Вадим Рабинович (фото: zagittya.com.ua)