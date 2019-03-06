Работник епархии Московского патриархата избил прихожанку ПЦУ

Фото: коллаж РБК-Украина

УПЦ МП снова оскандалилась из-за перешедшего к ПЦУ храма под Тернополем

УПЦ МП попала в очередной скандал. В Тернопольской области возле храма в селе Гнездичне в Збаражском районе сын священника Московского патриархата, работник областного епархиального управления РПЦ в Украине напал с кулаками на 44-летнюю женщину, которая является прихожанкой единой поместной церкви (ПЦУ), передает местное издание "За збручем".

Как рассказали в пресс-службе полиции, пострадавшая обратилась за медицинской помощью, и врач диагностировал ушиб мягких тканей угла нижней челюсти.

По факту происшествия 3 марта были открыты два криминальные производства - ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса.

За агрессию мужчине грозит штраф или общественные или исправительные работы.

Отмечается, что в Гнездичне уже длительное время продолжается конфликт из-за несогласованности времени поочередной службы богослужений в местном храме.

Фото: церковь Преображения Господня в селе Гнездичне (templesua2.jimdo.com)

По информации правоохранителей, житель Тернополя 1993 года рождения набросился на женщину после словесной перепалки.

На Facebook-странице местного "Правого сектора" рассказали о том, что нападение на верующую произошло при попытке Московского патриархата захватить храм.

"В ходе обороны церкви от агрессивно настроенного московского священника, который хотел захватить храм, от рук его сына пострадала 44-летняя женщина. У нее серьезные травмы головы", - говорится в сообщении.

Скрин: facebook.com/rs.ternopil

Как сообщалось ранее, около месяца назад в селе Гнездичне произошла потасовка возле Свято-Преображенского храма, в результате пострадал настоятель религиозной общины Украинской Православной Церкви протоиерей Стефан Балан.

Также мы писали о том, что в Тернопольской области в селе Радошовка священник УПЦ МП отказывается выполнять волю общины, которая решила перейти к Православной церкви Украины - он демонстративно не отдал людям ключи от их церкви и учредительные документы.

Напомним, в конце февраля в Закарпатской области в селе Лазещина в Раховском район трое сторонников Хустской епархии РПЦ в Украине напали на священника украинской поместной церкви.