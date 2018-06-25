"Рабство сидит в каждом": Бабченко раскритиковал своего российского коллегу

Бабченко заявил, что россияне никогда не поймут, как это - жить в свободном государстве

Российский журналист Аркадий Бабченко, который проживает в Украине, резко раскритиковал своего коллегу из РФ Олега Кашина. Об этом Бабченко написал на своей странице в Facebook.

Он отреагировал на Кашина о том, что Бабченко якобы держат в "плену" украинские спецслужбы.

"Объясните кто-нибудь Олегу, что, когда тебе предоставляют охрану, обязуясь защищать тебя, ты, в свою очередь, обязуешься не делать такие-то и такие-то вещи. Ты понимаешь, что твой образ жизни, наверное, с этого момента, вполне вероятно, может быть, немножечко изменится. Потому что вопрос не только в тебе. Вопрос еще и в людях, которые обеспечивают твою защиту. Например, в том, чтобы не спалить ни их, ни машины, ни методы работы. В том, чтобы не делать вещи, которые нивелируют их работу", - говорит Аркадий.

Бабченко отметил, что слова Кашина его очень удивили.

"Особенно меня радует слово "плен". Ну, понятно, тупор*лая вата уверена, что СБУ мне тут иголки под ногти засовывает, чтобы я писал про них посты. С этими-то все ясно. Но вот вроде человек, который ведет передачи на телевидении", - сказал журналист.

Он подчеркнул, что у каждого есть выбор - защищать или нет свою жизнь, а охрану никто никому не навязывает.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Бабченко заявил, что россияне никогда не поймут, как это - жить в свободном государстве

"Но нет. Рабство настолько там сидит уже в каждом, настолько коленопреклонение перед государством, даже не так - перед государством - въелось там каждому в кровь, что человек, даже прожив в Лондоне под десяток лет, не в состоянии понять, что это - мой выбор. Что в свободной стране государство не может тебе навязать никакой плен. Украина - не Россия. И мне здесь никто ничего не может навязать помимо моей воли. Даже "в плену" спецслужбы", - отметил Аркадий.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Ранее Аркадий Бабченко пожаловался, что после спецоперации по его "убийству" в его жизни поменялось абсолютно все.

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