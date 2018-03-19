"Рабы рады": циничная речь Путина о "братском народе" разозлила сеть (видео)

Хозяин Кремля "отличился" новым циничным заявлением в адрес Украины
Владимир Путин, который лидирует на выборах президента России, пообещал сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ как дома. Об этом он сказал на брифинге в своем избирательном штабе.
По мнению хозяина Кремля, в Украине "были ограничения избирательных прав граждан России". Путин цинично назвал это "безобразием", а также "нарушением всех международных норм".
"Для нас Украина - братский народ... Мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - резюмировал он.
Видео с YouTube/Россия 24
Пользователей сети разозлило такое циничное заявление Путина.
"Рабы рады. Хозяин речь толкает", - написал один юзер.
"А ты, падла, международные нормы не нарушило в Крыму и Донецке? Где логика в голове у*бка КГБшного", - задал риторический вопрос другой пользователь.
Скриншот комментариев
"Карлик до сих пор думает, что если на белое 1000 раз сказать черное, то оно почернеет", - иронично подметил еще один комментатор.
Скриншот комментариев
Напомним, в России в воскресенье, 18 марта, состоялись выборы главы государства. Это первое голосование за президента РФ, в котором приняли участие жители аннексированного Крыма.
Кстати, в России избиратель съел свой бюллетень в знак протеста против всех кандидатов на пост президента РФ.
Также Styler писал о том, что на бюллетенях в РФ оставляют интересные послания Путину.