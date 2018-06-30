Расправа с собакой в Житомире: появились детали

Виновник признал свою вину
Правоохранители в Житомире сумели разыскать стрелка, который днями ранее жестоко расправился с собакой. Об этом сообщил начальник областного управления Нацполиции Вячеслав Печененко на своей странице в Facebook.
"Полицией Житомира, в ходе проверки зарегистрированного сообщения о жестоком обращении с животными, установлена личность мужчины, который стрелял 18 июня вечером в собаку на одной из улиц областного центра", - сказал он.
Более того, по словам Печененко, с ним уже провели беседу и он признал свою вину.
"Сейчас его допросили и вину свою он признает. Продолжаются проверочные действия для привлечения мужчины к ответственности. Он является жителем Житомирского района 1972 года рождения", - подчеркнул он.
Фото: скриншот поста (facebook.com/people/Вячеслав-Печененко)
В то же время пользователи сети уверены, что виновника происшествия нужно "умножить на "0".
"На 0 его. Там постреляет и научиться ценить жизнь", - сказал пользователь Сергей Дорош.
"Молодцы. Не спускайте такое на тормоза. Нельзя прощать", - подчеркнула юзер Людмила Матвийчук.
Фото: скриншот комментариев (facebook.com/people/Вячеслав-Печененко)
Напомним, в Житомире водитель джипа черного цвета жестоко убил собаку. В сети разыскивают злоумышленника. Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный".
"Внимание! Видео 18+. Житомир! Разыскивается водитель данного автомобиля. Если вы стали свидетелем этого происшествия, напишите нам в лс", - написали в сети.
На видео водитель иномарки проезжает мимо собаки, которая беззаботно лежит около открытых ворот гаражного кооператива. Затем он возвращается, открывает окно со стороны водительского сидения, и стреляет в животное.
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