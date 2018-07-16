Разбился на мотоцикле вместе с матерью: в сети рассказали об украинском десантнике (фото)

Фото: Виталий Буряк (facebook.com/vitaliy.buryak.3)

Одногруппники погибшего выразили соболезнования

Во время отпуска ушел из жизни боец десантно-штурмовых войск ВСУ 25-летний Виталий Буряк. Военный 7 июля разбился на мотоцикле вместе с матерью. В Командовании ДШВ сообщили, что парень был патриотом и боролся за Украину. Трагедия произошла в субботу, 14 июля. Друзья бойца рассказали о погибшем в соцсети Facebook.

Одногруппница воина Анастасия Макидо рассказала, что Виталий неделю боролся за жизнь, но организм не справился с полученными травмами. Мать бойца - Лилия погибла на месте. Женщине было 44 года.

"Случилось горе - умер Vitaliy Buryak, с которым мы учились вместе в Донецке, четыре года в одной группе... Она была маленькая, всего 19 человек, но не ошибусь, если скажу, что дружная, и без Виталика и его оптимизма ее невозможно было представить... Ужасная, шокирующая трагедия. Пусть земля будет пухом ему и его маме", - написала Анастасия Макидо.

Фото: Одногруппники погибшего (facebook.com/anastazzie)

Фото: Одногруппники погибшего (facebook.com/anastazzie)

О бойце также написал его друг Михаил Вереитин.

"Не думал, что при своей жизни напишу подобный пост о тебе. Я даже не помню обстоятельства, при которых мы познакомились. Ты как-то пришел в мою жизнь очень быстро и легко. Будто как так и надо. Наверное, так и должно было быть. У меня с тобой связано много светлых воспоминаний. То совершенно дикие танцы в розовой пижаме в виде зайца, то игры в крокодила, то просто тусовки в общаге или спонтанные встречи на филфаке. Или сп в контактике на 15 секунд ради ржача. Много всего было. И я все думал, что следующая встреча не за горами. А теперь понимаю, что ее никогда не будет. Понимаю, что много мы друг другу так и не сказали. Так, как собирались - где-то в баре за кружкой пива. И уже не скажем", - отметил Вереитин.

"Когда я узнал о твоей гибели, то сначала подумал, что это случилось на фронте. Что ты стал одним из тех, кто защищал страну и отдал свою жизнь за нее. И нас всех. Ты ушел из жизни при других обстоятельствах. О которых я даже и не знал. В последние годы мы редко общались. К сожалению. Все зрели для личного разговора. На фото из 2013 года мы дурачимся на шашлыках. За той самой общагой, где чаще всего виделись. Спи спокойно, друг. Спасибо за яркие эмоции моей студенческой жизни. За дружбу и все-все", - написал друг погибшего.

Фото: Даниил и Виталий (facebook.com/daniil.vereitin)

Скриншот поста (facebook.com/anastazzie)

Скриншот комментариев (facebook.com/anastazzie)

Скриншот поста (facebook.com/daniil.vereitin)

В местных изданиях сообщается, что 7 июля Виталий ехал на большой скорости и допустил столкновение с бензовозом. Следов тормозного пути, по данным полиции, на месте аварии нет.

Ранее сообщалось, что во время отпуска трагически погиб украинский десантник.

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