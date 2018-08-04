"Разъедает легкие": в квартирах киевлян обнаружили опасный грибок (видео)

Фото: Домашняя пыль (cardiology-club.com)

Проблема не дает жить киевлянам в нескольких домах

В нескольких многоэтажных домах Киева были обнаружены токсичные грибки, которые не дают жить обитателям трех многоэтажных домов. Об этом сообщает "ТСН".

"Эта черная плесень, аспергилиус, разъедает легкие, бронхи. Это все убивает иммунную систему. Весной выделяются споры – мы начинаем кашлять", - сказал один из жителей дома.

Более того, по их словам, из-за грибков в доме повышенная смертность. Доказательством этого может быть то, что несколько дней назад скончался полуторагодовалый ребенок.

"По воздуху показатели превышали норму в 13 раз. Это в среднем, а на поверхностях содержимое где-то на 7-8 раз", - пояснил руководитель лаборатории Андрей Шиенко.

В то же время жительница Татьяна уточнила, что ее дочке сделали две операции, и в костях ребенка обнаружили патогенные грибы.

Напомним, 1 августа в Черкассах мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна многоэтажки. Об этом сообщил пресс-секретарь Патрульной полиции Черкасской области Зоя Волк.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области школьник покончил с собой из-за ссоры с матерью.

Также сообщалось, что в Киеве 17-летний парень покончил жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. Он выпрыгнул из окна 14 этажа многоэтажки.

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