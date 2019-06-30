ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ребенок в чемодане: названа вероятная причина смерти мальчика

STYLERЖизнь    30.06.2019 - 14:40
Ребенок в чемодане: названа вероятная причина смерти мальчика
Тело ребенка нашли в чемодане (Коллаж РБК-Украина)

Судмедэксперты не обнаружили следы насилия на теле

В Черновцах 27 июня обнаружили жуткую находку - чемодан с  мертвым телом ребенка. Судмедэксперты, которые делали вскрытие, назвали возможную причину смерти. В результате экпертизы выяснилось, что мертвый мальчик болел астмой. Он мог умереть от приступа, но не от совершенного насилия, передает ТСН. Двухлетнему ребенку не оказали медицинскую помощь и он скончался.

"Эскпертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были как у взрослого нездорового ребенка. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы", - сообщил начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский.

Ребенок в чемодане: названа вероятная причина смерти мальчикаФото: Полиция разыскивает мать мальчика, найденного в чемодане в Черновцах (facebook.com/policebukovyna)

Напомним, что о страшной находке сообщили полиции очевидцы и начали розыск матери. Отмечалось, что в ночь с 26-го на 27-ое июня 22-летняя женщина сама принесла чемодан с телом своего двухлетнего сына на место, где его нашли прохожие, которые и вызвали правоохранителей.

Ребенок в чемодане: названа вероятная причина смерти мальчикаРебенка нашли в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Как ранее писал Styler, появились новые детали жуткого преступления в Черновцах.

Читайте также, что известно о горе-матери, которая спрятала чемодан с телом своего ребенка.

Ребенок в чемодане: дело об убийстве в Черновцах обрастает жуткими деталями Ребенок в чемодане: новые детали жуткого преступления в Черновцах
Новости Украины преступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь