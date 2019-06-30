Ребенок в чемодане: названа вероятная причина смерти мальчика

Тело ребенка нашли в чемодане (Коллаж РБК-Украина)

Судмедэксперты не обнаружили следы насилия на теле

В Черновцах 27 июня обнаружили жуткую находку - чемодан с мертвым телом ребенка. Судмедэксперты, которые делали вскрытие, назвали возможную причину смерти. В результате экпертизы выяснилось, что мертвый мальчик болел астмой. Он мог умереть от приступа, но не от совершенного насилия, передает ТСН. Двухлетнему ребенку не оказали медицинскую помощь и он скончался.

"Эскпертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были как у взрослого нездорового ребенка. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы", - сообщил начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский.

Фото: Полиция разыскивает мать мальчика, найденного в чемодане в Черновцах (facebook.com/policebukovyna)

Напомним, что о страшной находке сообщили полиции очевидцы и начали розыск матери. Отмечалось, что в ночь с 26-го на 27-ое июня 22-летняя женщина сама принесла чемодан с телом своего двухлетнего сына на место, где его нашли прохожие, которые и вызвали правоохранителей.

Ребенка нашли в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Как ранее писал Styler, появились новые детали жуткого преступления в Черновцах.

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