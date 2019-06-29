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Ребенок в чемодане: новые детали жуткого преступления в Черновцах

STYLERЖизнь    29.06.2019 - 19:01
Ребенок в чемодане: новые детали жуткого преступления в Черновцах
Полиция разыскивает мать мальчика, найденного в чемодане в Черновцах (коллаж: РБК-Украина)

Полиция продолжает искать мать трехлетнего мальчика, которого нашли в чемодане в Черновцах

Тело ребенка нашли в красном чемодане на окраине Черновцов возле недостроенного гипермаркета в четверг, 27 июня. Полиция опросила жителей домов, изъяла видеозаписи с камер наружного наблюдения и другие вещественные доказательства. Об этом говорится в сообщении полиции Черновицкой области.

Кроме того, стало известно, что в ночь с 26-го на 27-е июня женщина сама принесла чемодан с телом своего трехлетнего сына на место, где его нашли прохожие, которые и вызвали полицию.

Ребенок в чемодане: новые детали жуткого преступления в Черновцах

 

Полиция разыскивает мать мальчика, найденного в чемодане в Черновцах (facebook.com/policebukovyna)

В полиции отметили, что мать мальчика Анна Пилявская приехала в Черновцы около месяца назад и снимала жилье, в котором проживала жила вместе с сыном.

Ребенок в чемодане: новые детали жуткого преступления в Черновцах

Полиция разыскивает мать мальчика, найденного в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Полиция также опровергла информацию в СМИ о том, что Анна Пилявская может иметь при себе охотничье ружье. Кроме того, не действительны и слухи о том, что на теле мальчика нашли следы побоев.

Ребенок в чемодане: новые детали жуткого преступления в Черновцах

 

Полиция разыскивает мать мальчика, найденного в чемодане в Черновцах (facebook.com/policebukovyna)

В полиции, подчеркнули, что судебно-медицинская экспертиза показала, что на теле мальчика нет признаков насильственной смерти. При этом для установления причин смерти ребенка назначены дополнительные экспертизы.

 

Ребенка нашли в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Правоохранители Черновицкой области подготовили ходатайство к следственному судье о назначении еще ряда судебных экспертиз для анализа изъятых вещественных доказательств.

Полиция проводит беседу с родителями Анны Пилявской, которые приехали в Черновцы.

Напомним, что мать мальчика Анна Александровна Пилявская, родилась в 1997 году в Хмельницкой области и недавно переехала в Черновцы.

Ранее сообщалось о том, что 78-летний пенсионер вырезал целую семью в Одессе.

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