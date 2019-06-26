Ребенок утонул на глазах у родителей: детали трагедии в Ужгороде

В аквапарке утонул ребенок (Коллаж РБК-Украина)

Очевидцы происшествия рассказали, что произошло в аквапарке

В Ужгороде произошла страшная трагедия. В популярном авквапарке маленький мальчик утонул прямо на глазах у родителей. Детали рассказал экс-мэр города Сергей Ратушняк на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что трагедия произошла 25 июня, около 19:00. Родители 6-летнего ребенка потеряли бдительность и не заметили, как мальчик исчез из поля зрения.

"Маленький замечательный мальчик 6-ти лет, с которым отдыхали родители, утонул. Горе произошло по причине потери внимания со стороны родителей. Будьте бдительными и осторожными в отношении несовершеннолетних детишек на любых водоемах", - сообщил Ратушняк.

Скриншот поста (facebook.com/Сергій Ратушняк)

В комментариях к посту экс-мэра в социальной сети Facebook пользователи уточнили подробности трагедии и рассказали, что утонувшего ребенка заметили не сразу.

"Братик видел это своими глазами. Говорит, люди не сразу заметили, что мальчик утопился. Позже, когда какой-то мужчина заметил мальчика в бассейне, к сожалению, было уже поздно, не откачали", - написала Марьяна Костик.

Ужгородский аквапарк – любимое место отдыха у взрослых и детей. Он принадлежит бывшему мэру Ужгорода Сергею Ратушняку.

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