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Регина Тодоренко показала неизлечимое кожное заболевание на лице

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 14:13
Регина Тодоренко показала неизлечимое кожное заболевание на лице Фото: Регина Тодоренко страдает от витилиго (instagram.com/reginatodorenko)
Автор: Styler

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко впервые показала проявление неизлечимого кожного заболевания, о котором рассказала в прошлом году. Артистке диагностировали витилиго, и теперь болезнь затронула кожу на лице.

В сторис своего Instagram она опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала веки.

Отметим, что витилиго - это нарушение пигментации кожи. На снимке Регина прикрыла глаза, чтобы было видно, как побелела кожа в уголках глаз.

"Настроение улучшается, а витилиго никуда не девается. Раньше меня даже дразнили: "Зачем ты все время так странно красишь веко?", – откровенно поделилась Тодоренко.

Регина Тодоренко показала неизлечимое кожное заболевание на лице

Регина Тодоренко показала проявление витилиго на глазах (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее звезда призналась, что у нее также есть светлое пятно на колене. И хотя витилиго является неизлечимым заболеванием, есть способы уменьшить его проявления - к примеру, инъекции плазмы, к которым прибегает и певица. Она делала их в свое колено.

По словам Регины, раньше она стеснялась своей болезни и скрывала витилиго от поклонников, ретушируя все фото. Хотя и старается быть на позитиве и принимать себя, а за пример она берет известную канадскую модель с витилиго Винни Харлоу.

Регина Тодоренко показала неизлечимое кожное заболевание на лицеРегина Тодоренко показала неизлечимое кожное заболевание на лице

Винни Харлоу не стесняется своей болезни и часто снимается в купальниках (фото: instagram.com/winnieharlow)

Напомним, ранее Регина Тодоренко откровенно заговорила о красоте и натуральности. Ведущая призналась, что в ее жизни были разные изменения во внешности, но важно знать меру.

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Регина Тодоренко
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