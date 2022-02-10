Регина Тодоренко показала неизлечимое кожное заболевание на лице

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко впервые показала проявление неизлечимого кожного заболевания, о котором рассказала в прошлом году. Артистке диагностировали витилиго, и теперь болезнь затронула кожу на лице.

В сторис своего Instagram она опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала веки.

Отметим, что витилиго - это нарушение пигментации кожи. На снимке Регина прикрыла глаза, чтобы было видно, как побелела кожа в уголках глаз.

"Настроение улучшается, а витилиго никуда не девается. Раньше меня даже дразнили: "Зачем ты все время так странно красишь веко?", – откровенно поделилась Тодоренко.

Регина Тодоренко показала проявление витилиго на глазах (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее звезда призналась, что у нее также есть светлое пятно на колене. И хотя витилиго является неизлечимым заболеванием, есть способы уменьшить его проявления - к примеру, инъекции плазмы, к которым прибегает и певица. Она делала их в свое колено.

По словам Регины, раньше она стеснялась своей болезни и скрывала витилиго от поклонников, ретушируя все фото. Хотя и старается быть на позитиве и принимать себя, а за пример она берет известную канадскую модель с витилиго Винни Харлоу.

Винни Харлоу не стесняется своей болезни и часто снимается в купальниках (фото: instagram.com/winnieharlow)