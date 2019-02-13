ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Решил выместить злость: неадекват выстрелил в незнакомку после ссоры с девушкой

STYLERЖизнь    13.02.2019 - 15:25
Решил выместить злость: неадекват выстрелил в незнакомку после ссоры с девушкой
Коллаж РБК-Украина

Пострадавшая не могла пошевелиться и лежала на обочине до приезда врачей

В Броварах (Киевская область) местный житель выстрелил в женщину после ссоры со своей возлюбленной. Прохожие заметили окровавленное тело и вызвали правоохранителей. Об этом информирует пресс-служба полиции.

Пострадавшая не могла пошевелиться и лежала на обочине улицы Москаленко до приезда медиков. У нее диагностировали сильный ушиб головы, а во время операции в теле женщины нашли резиновую пулю.

На месте происшествия работники полиции обнаружили гильзу и решили пересмотреть камеры видеонаблюдения, по которым была установлена личность 36-летнего злоумышленника.

 

Оказалось, что уроженец восточной Украины, который последние три года проживает в Броварах, является ярым любителем алкоголя. В тот злополучный день он также находился в нетрезвом состоянии.

Злоумышленник утверждает, что поскандалил со своей девушкой, а после - взял пистолет, выбежал на улицу и выстрелил в прохожую женщину, чтобы завладеть ее сумкой. За преступление мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, что мать убитой девушки вывели из суда в истерике. Она начала просить судью о том, чтобы главному подозреваемому дали максимальное наказание.

Мы писали, что в Харькове полиция задержала подозреваемого в убийстве таксиста. Как отмечается, подозреваемым в убийстве оказался 50-летний безработный, ранее не судимый мужчина, который постоянно злоупотреблял спиртным.

Не по понятиям жила: под Одессой отец зверски расправился с дочерью Смертельная встреча: чем обернулось свидание для пары из Сумской области
Новости Украины
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь