Решил выместить злость: неадекват выстрелил в незнакомку после ссоры с девушкой

Коллаж РБК-Украина

Пострадавшая не могла пошевелиться и лежала на обочине до приезда врачей

В Броварах (Киевская область) местный житель выстрелил в женщину после ссоры со своей возлюбленной. Прохожие заметили окровавленное тело и вызвали правоохранителей. Об этом информирует пресс-служба полиции.

Пострадавшая не могла пошевелиться и лежала на обочине улицы Москаленко до приезда медиков. У нее диагностировали сильный ушиб головы, а во время операции в теле женщины нашли резиновую пулю.

На месте происшествия работники полиции обнаружили гильзу и решили пересмотреть камеры видеонаблюдения, по которым была установлена личность 36-летнего злоумышленника.

Оказалось, что уроженец восточной Украины, который последние три года проживает в Броварах, является ярым любителем алкоголя. В тот злополучный день он также находился в нетрезвом состоянии.

Злоумышленник утверждает, что поскандалил со своей девушкой, а после - взял пистолет, выбежал на улицу и выстрелил в прохожую женщину, чтобы завладеть ее сумкой. За преступление мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, что мать убитой девушки вывели из суда в истерике. Она начала просить судью о том, чтобы главному подозреваемому дали максимальное наказание.

Мы писали, что в Харькове полиция задержала подозреваемого в убийстве таксиста. Как отмечается, подозреваемым в убийстве оказался 50-летний безработный, ранее не судимый мужчина, который постоянно злоупотреблял спиртным.