Решили сэкономить: новые детали в деле о смерти роженицы под Житомиром

Коллаж РБК-Украина

Беременная женщина практически истекла кровью на глазах у врачей

Беременная 36-летняя женщина умерла в Житомирской области. Для нее это была уже четвертая беременность и муж погибшей утверждает, что в ее смерти виноваты врачи. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Беременность у 36-летней Надежды проходила хорошо, она не жаловалась на плохое самочувствие и никаких проблем у нее не возникало. Ребенок был бы уже четвертым в семье Надежды и Александра, ждали девочку, хотели назвать Любой.

На 37-ой недели она внезапно пожаловалась на боли. К утру муж вызвал скорую помощь и ее привезли в больницу.

После осмотра ей сообщили, что ребенок перестал подавать признаки жизни. Как рассказал заведующий родильным отделением Черняховской районной больницы Виктор Усаченко, было принято решение созвать консилиум и готовить беременную к искусственным родам.

"Сразу был собран консилиум врачей, который решил завершить роды естественным путем. В 8:20 женщина родила, и через 15 минут после родов у нее началось сильное кровотечение, которое мы оперировали, вызвали специалистов из Житомира", - сообщил он.

Надежда скончалась на операционном столе от сильной кровопотери и врачи не смогли ее спасти.

Скриншот из видео

А вот родственники погибшей считают, что если бы Надежде сделали экстренное кесарево сечение, то она осталась бы жива.

"Если вы слышите, что ребенок неживой уже там, то разрежьте! Должны были сделать кесарево, а не давить ее, чтобы она мучилась. Это только их вина", - плачет старшая дочь Тамара.

А вот муж Надежды сообщил, что врачи сами ему признались после смерти женщины, что кесарево сечение не стали делать, чтобы семья не тратила деньги на операцию.

"Ему говорят: а где бы деньги взял – 10 тысяч гривен?" – добавила родственница Наталья Змиевская.

"Нет денег, то еже и ехать не надо, пусть просто убивают людей?" – говорит Александр.

Медики говорят, что если бы нужно было сделать кесарево сечение, то сделали его и бесплатно, но показаний для операции не было.

"Была готовность родовых путей к родам и мы, консилиум врачей, решили провести консервативно, что мы и сделали", - добавил Виктор Усаченко.

Скриншот из видео

У Надежды осталось трое детей: 18-летняя Тамара, еще одна девочка четырех лет и годовалая малышка.

Полиция проводит расследование по данному факту. Они временно забрали лицензию у медицинского учреждения, но врачей, который принимали роды, пока от работы не отстранили.

Умерла роженица под Житомиром (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Черниговом умерла женщина во время кесарево сечения.

А также рассказывали о том, что под Харьковом таинственной смертью умерла 4-летняя девочка.