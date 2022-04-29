Римма Зюбина не советует возвращаться в Киев раньше начала лета: "рано мы расслабились"

Мы все ждем, когда закончится война, но иногда сами устанавливаем срок, когда уже как будто стало безопасно и поэтому можно возвращаться в родной дом. Однако враг продолжает атаковать наши города, он хочет, но не может добраться до столицы.

Известная актриса Римма Зюбина рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", почему надо переждать некоторое время в более безопасном месте и не рваться домой.

"Я бы не советовала возвращаться в Киев раньше начала лета", - обратилась к украинцам звезда.

Тем более дети уже ходят в школу в других более безопасных городах Украины, поэтому пусть хотя бы закончится учебный год.

"Мы сможем говорить о победе и о том, что вернем свои территории, которые были 8 лет под оккупацией, не раньше сентября", - поделилась своим мнением она.

Это не просто слова, актриса готовилась к войне задолго до ее начала. Римма понимала, что враг не отстанет от Украины.

И когда известная звезда накануне боевых действий уехала в Ужгород, сын даже сказал ей: "Возьми на всякий случай загранпаспорт".

"Я ответила сыну: "Понимаешь, если я возьму паспорт, тогда позволю себе мысль, что могу поехать. Ну а как? Ты здесь. Нет", - призналась Зюбина.

Римма Зюбина (фото: instagram.com/rimma_ziubina)

Недавно она была в Бородянке, где увидела кусок бомбы.

"Я пыталась его поднять, но не смогла даже сдвинуться с места", - рассказала актриса.

К сожалению, враг продолжает сбрасывать снаряды, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги и надо вовремя прятаться в бомбоубежище.

Даже если вы за границей и очень хотите вернуться, звезда театра и кино советует переждать.