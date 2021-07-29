Родственники 6-летней убитой девочки под Харьковом вспомнили о ее последнем дне: она долго не возвращалась

Под Харьковом нашли мертвую Мирославу Третьяк. Ей было всего 6 лет. Родственники не сомневаются, что к ее убийству причастен 13-летний подросток-сосед. Его сейчас взяли под стражу.

Родные Мирославы вспомнили, как все было в тот трагический день, пишет Newsroom.

Напомним, что трагедия произошла в пгт Старый Салтов. 28 июля родители заявили в полицию об исчезновении 6-летней Мирославы. 29 июля ее нашли мертвой в заброшенном доме.

С убийцей девочка была знакома давно

Мама Татьяна Третяк рассказала, что с подозреваемым в зверском убийстве 13-летнем подростком дочка была знакома с самых малых лет. Его семья живет на первом этаже этого же дома. А семья убитой девочки на втором. Богдан постоянно играл с младшими детьми.

"Я даже говорила его матери, чтобы сказала ему играть отдельно, ведь они в разной возрастной категории", - говорит Татьяна.

Дом, в котором жила Мирослава (фото: newsroom.kh.ua)

День трагедии

В тот день девочка играла с подружкой, к ним присоединился и Богдан.

"Вчера она прибежала и говорит: "Мам, меня сосед Богдан обижает". Мирослава сказала, что он толкал ее и выбросил обруч в виде рожек. Я сказала, не трогать его и просто уйти и обещала поговорить с его мамой, когда та придет ", - вспоминает мама.

После этого Мирослава отдыхала, а потом снова пошла во двор.

"Через время она пришла, я вымыла ей ручки, она взяла два персика и снова побежала к Вике. Она долго не возвращалась. А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она же к тебе пошла", на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Богданом", - сквозь слезы рассказывает Татьяна.

Мать в отчаянии оббежала район и увидела подростка одного. Он тогда сказал, что не знает, где Мирослава.

Тело девочки нашли поздней ночью в заброшенном доме.

"Во время поиска, люди нашли трусики и обувь, мы поняли, что произошло худшее. Я до 5:00 утра был возле того дома, но внутрь нас не пустили", - рассказывает дедушка погибшей Виктор Алексеевич.