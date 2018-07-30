Роковой ход событий: известная телеведущая рассказала подробности гибели беременной во Львовской области

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Семья уверена, что во всем виноваты врачи

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала подробности о смерти 17-летней беременной девушки в своем родном городе Новый Роздол Львовской области. Об этом она писала на своей странице в Instagram.

Ольга Фреймут рассказала, что врач, который принимал девушку в больнице, ошибочно вколол ей не те лекарства, что и послужило причиной ее смерти. Кроме того, Фреймут посочувствовала близким погибшей и призвала коллег и и. о. министра охраны здоровья разобраться в этой ситуации.

"В моем Новом Роздоле 26 июля в родильном отделении умерла 17-летняя девушка. Она была беременна. Врач вколол ей ошибочно не те лекарства ... Так уверяет семья. Я всем сердцем сочувствую близким Дианочки. В такие моменты жалею, что больше не Инспектор. Но прошу коллег-журналистов и особенно в. о. министра здравоохранения Уляну Супрун разобраться и помочь родственникам отстоять правду", - написала телеведущая и добавила выдержки из статьи от своих львовских коллег.

Они сообщают, что девушку в течении двух часов гоняли по врачам, а потом назначили лечение еще до того, как взяли анализы и прочитали историю болезни.

"По словам брата умершей, девушку течение двух часов направляли к разным врачам - гинеколог, терапевт, а затем направили в инфекционное отделение с целью пройти курс лечения. После чего ей измерили давление и температуру, не сделав должным образом анализов и не исследовав болезни, что подтверждает халатное отношение медицинских работников к выполнению своего долга и клятвы Гиппократа. Назначили укол, не сообщив, что именно ей будут колоть. Поскольку она была несовершеннолетняя, без разрешения родителей не имели права вводить препарат. Его ввели, что в результате стало роковым ходом событий", - пишет Фреймут.

Кроме того, в больницу погибшая пришла не одна, а вместе со своим парнем и его сестрой. Родители об этом ничего не знали, так же, как и о том, что Диана была беременна.

"После укола ее состояние критически ухудшилось и начались спазмы и удушье, посинение кожи. Коллегиум врачей в составе 6 человек еще 40 минут решали, что делать и проводили обследование, при том что она задыхалась. В дальнейшем направив ее в реанимацию, не смогли ничего сделать, так как уже было поздно, потому что у нее была аллергия на антибиотик, о чем было сообщено врачам перед тем как сделали укол ", - рассказал родственник погибшей.

Ольга Фреймут сообщила, что родственник приехал в больницу и хотел посмотреть историю болезни, но ему ее не показали. А на следующий день, тело девушки отвезли во Львов для вскрытия в экипаже их двух машин скорой помощи и сопровождающими в количестве 6 человек.

В причинах смерти указывается, что девушка погибла от острого респираторного вирусного заболевания. Брат Дианы утверждает, что это неправда и требует справедливого расследования.

Скриншот поста (instagram.com/freimutolia)

Напомним, мы писали о том, что во Львовской области в больнице погибла 17-летняя девушка при загадочных обстоятельствах.

Видео: РБК-Украина