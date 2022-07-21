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Россияне убили сына и ранили дочь украинской шахматистки: люди собирают средства на помощь семье

Новина українською →
Харьков, Четверг 21 июля 2022 19:06
Россияне убили сына и ранили дочь украинской шахматистки: люди собирают средства на помощь семье Во время обстрела Харькова погиб сын известной украинской шахматистки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

20 июля во время обстрелов Харькова российский снаряд убил сына известной украинской шахматистки WIM (международный мастер) Виктории Кубаты. Тогда на месте трагедии отец мальчика 2 часа читал молитву, держа сына за руку.

Об этом в Facebook сообщила двукратная чемпионка Европы Наталья Жукова.

В Международный День шахмат во время утренних обстрелов Салтовского района Харькова погибли 3 человека. Среди погибших 13-летний мальчик, сын шахматистки Виктории Кубаты.

Его сестра, ученица 9 класса, получила тяжелые ранения и сейчас врачи борются за ее жизнь.

"Отец два часа читал молитвы, все это время держа сына за руку. А в это время шахматисты РФ и Беларуси спокойно играют в шахматы, ведь это же не их война?" - написала Жукова.

Дмитрий был светлым ребенком, хорошо учился, посещал харьковскую школу спортивного танца.

Россияне убили сына и ранили дочь украинской шахматистки: люди собирают средства на помощь семье

Во время обстрела Харькова погиб 13-летний сын известной украинской шахматистки Виктории Кубаты (facebook.com/natalia.zhukova)

Добавим, что Виктория Кубата мастер спорта Украины, международный мастер спорта и работает тренером в Комплексной детско-юношеской спортивной школе №4.

Реквизиты для помощи:

5167 8032 2011 8900 - Кубата Виктория Валерьевна.

Россияне убили сына и ранили дочь украинской шахматистки: люди собирают средства на помощь семье

В Харькове погиб сын шахматистки Виктории Кубаты (peshka.edu.kh)

Ранее мы сообщали, что сегодня в результате утреннего обстрела Харькова погибло три человека, ранено - 23 человека.

Также мы писали, что в Харькове женщина чудом выжила после ракетного удара РФ.

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