Россияне убили сына и ранили дочь украинской шахматистки: люди собирают средства на помощь семье
20 июля во время обстрелов Харькова российский снаряд убил сына известной украинской шахматистки WIM (международный мастер) Виктории Кубаты. Тогда на месте трагедии отец мальчика 2 часа читал молитву, держа сына за руку.
Об этом в Facebook сообщила двукратная чемпионка Европы Наталья Жукова.
В Международный День шахмат во время утренних обстрелов Салтовского района Харькова погибли 3 человека. Среди погибших 13-летний мальчик, сын шахматистки Виктории Кубаты.
Его сестра, ученица 9 класса, получила тяжелые ранения и сейчас врачи борются за ее жизнь.
"Отец два часа читал молитвы, все это время держа сына за руку. А в это время шахматисты РФ и Беларуси спокойно играют в шахматы, ведь это же не их война?" - написала Жукова.
Дмитрий был светлым ребенком, хорошо учился, посещал харьковскую школу спортивного танца.
Во время обстрела Харькова погиб 13-летний сын известной украинской шахматистки Виктории Кубаты (facebook.com/natalia.zhukova)
Добавим, что Виктория Кубата мастер спорта Украины, международный мастер спорта и работает тренером в Комплексной детско-юношеской спортивной школе №4.
Реквизиты для помощи:
5167 8032 2011 8900 - Кубата Виктория Валерьевна.
В Харькове погиб сын шахматистки Виктории Кубаты (peshka.edu.kh)
Ранее мы сообщали, что сегодня в результате утреннего обстрела Харькова погибло три человека, ранено - 23 человека.
Также мы писали, что в Харькове женщина чудом выжила после ракетного удара РФ.