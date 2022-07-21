Россияне убили сына и ранили дочь украинской шахматистки: люди собирают средства на помощь семье

В Международный День шахмат во время утренних обстрелов Салтовского района Харькова погибли 3 человека. Среди погибших 13-летний мальчик, сын шахматистки Виктории Кубаты.

Его сестра, ученица 9 класса, получила тяжелые ранения и сейчас врачи борются за ее жизнь.

"Отец два часа читал молитвы, все это время держа сына за руку. А в это время шахматисты РФ и Беларуси спокойно играют в шахматы, ведь это же не их война?" - написала Жукова.

Дмитрий был светлым ребенком, хорошо учился, посещал харьковскую школу спортивного танца.

Во время обстрела Харькова погиб 13-летний сын известной украинской шахматистки Виктории Кубаты (facebook.com/natalia.zhukova)

Добавим, что Виктория Кубата мастер спорта Украины, международный мастер спорта и работает тренером в Комплексной детско-юношеской спортивной школе №4.

Реквизиты для помощи:

5167 8032 2011 8900 - Кубата Виктория Валерьевна.

В Харькове погиб сын шахматистки Виктории Кубаты (peshka.edu.kh)