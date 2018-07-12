Россиянин избил украинца в Турции: появилась информация о состоянии пострадавшего

Фото: 112 Украина

Страховая компания не будет оплачивать лечение мужчины

В Турции в городе Аланья россиянин избил 57-летнего украинца Андрея Сову. Стало известно, что состояние пострадавшего остается критическим.

В Министерстве иностранных дел Украины пытались договориться со страховой компанией о лечении и транспортировке жителя Запорожья домой, однако не удалось. Об этом сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич в комментарии "Обозревателю".

"Посольство Украины в Турции постоянно поддерживает контакт с женой пострадавшего, туроператором, страховой компанией и руководством больницы. Мы обратились в компетентные органы Турции с просьбой предоставить документы по делу. Провели переговоры со страховой компанией потерпевшего по поводу поиска альтернативных путей решения проблемы покрытия трат на лечение и возможного транспортирования. Но не нашли поддержки", - сказал Кирилич.

Фото: obozrevatel.com

По его словам, чтобы урегулировать ситуацию по защите прав гражданина Украины, представители МИД обратились к работодателю украинца – "Запорожский путевой машинной станции Приднепровского филиала "Укрзализници" и страховой компании предприятия.

Ранее сообщалось, что в Турции россиянин до полусмерти избил украинца.

В турагентстве рассказали, что гражданин РФ зашел на территорию отеля, где отдыхали украинские туристы, из соседней гостиницы.

Когда избитого украинца госпитализировали в больницу, в его крови обнаружили алкоголь, что не дает ему права на страховые компенсации.

57-летний Андрей Сова уже пять дней находится в коме.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)