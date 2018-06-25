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Российский хоккеист разбился насмерть на водном мотоцикле

STYLERLIFE        25.06.2018 - 15:23
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Спортсмен погиб в аварии на воде

В России погиб хоккеист Сергей Огородников. 32-летний спортсмен разбился на водном мотоцикле.

"На 33-м году жизни в аварии на водном мотоцикле погиб Сергей Огородников. Коллектив хоккейного клуба "Лада" выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким Огородникова", — говорится в сообщении пресс-службы ХК "Лада".

Фото: Сергей Огородников (vk.com thk_tver)

В 2004 году Сергей Огородников стал чемпионом мира по хоккею в составе юниорской сборной РФ. Он также выступал за тольяттинский клуб "Лада" в сезонах 2012/2013 и 2013/2014.

Хоккеист также играл в московском "Динамо", новокузнецком "Металлурге", московском ЦСКА и "Автомобилисте" из Екатеринбурга. Прошлый сезон форвард провел в чемпионате Польши.

Ранее сообщалось, что умер актер из "Бандитского Петербурга".

Тело актера обнаружили в среду, 20 июня, в двухкомнатной квартире артиста на втором этаже по улице Почтамптской. По словам соседей Арояна, в последнее время актер сильно злоупотреблял алкоголем. Также в квартире звезды нашли оружие. 

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Теги: смерть, хоккеист
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