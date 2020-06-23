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Россию атаковали полчища саранчи, но Кремль решил помогать Африке

STYLERЖизнь    23.06.2020 - 11:45
Россию атаковали полчища саранчи, но Кремль решил помогать Африке
Саранча атаковала Россию (фото: pixabay.com)

От саранчи в России пострадали уже сотни тысяч гектаров полей

Массовое нашествие саранчи в России нанесло огромный вред посевам в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях. А ситуация в Ставропольском крае, Дагестане и Калмыкии на сегодняшний день сложилась особенно напряженная.

Как говорится в сюжете канала "МИР24", от мароккской саранчи и ее всеядного собрата - итальянского пруса (стадный вид саранчи - ред.) в РФ уже пострадали больше 200 тыс. га посевов.

"При жаркой и сухой погоде, а также при недостатке естественной растительности в местах резервации они могут представлять серьезную угрозу посевам сельскохозяйственных культур", - говорят российские фермеры.

В конце июня-начале июля специалисты прогнозируют миграцию саранчи и в другие регионы России, так как летающие вредители могут совершать перелеты на сотни километров.

Нашествие саранчи в России

Массовое нашествие саранчи в России. Страдают Дагестан и Калмыкия

Отметим, что крупнейшее за 70 лет нашествие саранчи в Африке началось в конце 2019 года. Сейчас количество насекомых, которые почти полностью уничтожили посевы в Эфиопии, Сомали, Джибути и других странах, насчитывает триллионы особей.

Интересно, что несмотря на то, что российские поля могут быть полностью уничтожены саранчой, Кремль решил направить десятки миллионов долларов именно в Африку.

Ранее мы писали о том, что в Сомали объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи.

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Автор: Мария Бойко

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