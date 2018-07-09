В Ровенской области отец избил младенца: мужчина винит во всем жену

Грузин, которого обвиняют в избиении ребенка, не помнит, что проломил малышу голову

В Ровенской области отца подозревают в избиении 1,5-месячного младенца. Об этом сообщает ТСН.

В полиции рассказали, что мужчина был пьяным и избивал свою жену и ребенка. У малыша диагностировали перелом свода черепа и теменной кости. Сейчас он находится в больнице.

Отца задержали правоохранители и объявили ему о подозрении. Но своей вины мужчина грузинской национальности не признает. Говорит, жену ударил во время ссоры, но ребенка не трогал. Отец утверждает, дочь любит и никогда бы ее не задел.

"Представьте, если здоровый мужчина ударит полуторамесячного ребенка кулаком по голове, что с ним может быть. Ребенок умрет на руках, поэтому я не бил своего ребенка. Он могл получить травму, когда жена побежала в дом наш, там дверь, куча косяков, она могла на нервах бежать и задеть, она могла упустить, я не знаю, я этого не видел", - сказал подозреваемый Александр Тевдорашвили.

Видео: Отца подозревают в избиении младенца (tsn.ua)

Адвокаты настаивают на домашнем аресте, а прокуроры просят суд оставить отца-иностранца под стражей, поскольку есть риск того, что он уедет на родину.

"Есть достаточные доказательства, которые утверждают о том, что именно он нанес телесные повреждения, лицо находилось в состоянии алкологольного опьянения во время ссоры с женой, нанесло телесные повреждения своему ребенку, в результате чего произошел перелом. Согласно предварительным результатам МРТ перелом свода черепа длиной около 5-7 сантиметров", - говорит прокурор Ровенской местной прокуратуры Игорь Бородавка.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок утонул из-за шалости пьяных родителей.

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