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В Ровно внук продал квартиру вместе с дедушкой: детали шокирующего инцидента

STYLERЖизнь    10.03.2019 - 12:29
В Ровно внук продал квартиру вместе с дедушкой: детали шокирующего инцидента
Коллаж РБК-Украина

Пенсионер утверждает, что не давал согласия

В Ровно внук продал квартиру, в которой проживал его дедушка. Теперь пенсионер вынужден доказывать через суд, что не давал на это согласия. Об этом информирует ТСН.

Полковник в отставке Иван Барабаш обнимает жену - учительницу, с которой познакомился шесть лет назад и успел пожениться. Как только поженились, сразу взялись судиться с внуком Ивана Акимовича, поскольку убеждают, что тот продал квартиру в самом центре Ровно вместе с дедом. 

Согласно договору о продажи, пенсионеру дали в пользование две комнаты, а на остальной территории ему находиться нельзя. Часть квартиры Ивана Акимовича после смерти дочери по наследству перешла к его внуку Дмитрию. По документам, в 2012 году дед якобы поехал в Ужгород и там у нотариуса вроде бы отказался от своей части недвижимости в пользу внука. Оказалось, что документы были тайно подделаны и как теперь разрешить эту ситуацию - непонятно.

Видео: (YouTube/ТСН)

Ужгородский нотариус Наталья Хребтань во всем конфликте подозревает новую жену 100-летнего деда, которую видела, когда давала показания в полиции. Однако жена Ивана Акимовича настаивает на своем, утверждает, что живет с дедушкой не за квартиру в центре, а действительно любит его.

Полиция уже больше года пытается понять, отказывался ли дед от наследства в пользу внука.  Кто, когда и где подделал документы и кому это выгодно - все еще пытается выяснить следствие. 

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