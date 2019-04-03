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В РПЦ призвали Онуфрия договариваться с Зеленским о назначении Бойко министром культуры

STYLERЖизнь    03.04.2019 - 09:43
В РПЦ призвали Онуфрия договариваться с Зеленским о назначении Бойко министром культуры
Владимир Зеленский, Онуфрий и Юрий Бойко (Коллаж РБК-Украина)

В РПЦ хотят договариваться с Зеленским, чтобы назначить Бойко членом Кабмина

Владимир Зеленский, который победил по результатам выборов президента Украины в первом туре, должен в случае своего президентства назначить Юрия Бойко министром культуры. Об этом заявил скандально известный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в своем Телеграмм-канале "Православная политика".

По его словам, относительно этого вопроса с Зеленским должны договариваться представители так называемой УПЦ МП во главе с Онуфрием.

"Традиционалистам нужно достигать договоренностей с лидером гонки. Требуя письменных гарантий прекращения гонений на каноническую Церковь, возвращения политэмигрантов и критиков "европейского выбора" в политику и общественную жизнь перед выборами в Раду, назначения министром культуры (он курирует религию) Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Вадима Новинского или главу пресс-службы УПЦ МП Василия Анисимова", - считает Чаплин.

В РПЦ призвали Онуфрия договариваться с Зеленским о назначении Бойко министром культуры

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин (фото: wikipedia.org)

В то же время представитель РПЦ отметил, что "надежды на все это не так много", ибо "Запад тоже будет чего-то требовать от Зеленского".

Напомним, что украинцы требуют дебатов между Порошенко и Зеленским.

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