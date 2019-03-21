Ржавчина и горы мусора: появились ужасающие фото киевского вокзала

Фото: Вокзал в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Опубликованы фото грязного киевского вокзала, который остро нуждается в реконструкции

Центральный вокзал в Киеве пребывает в ужасном состоянии. Мусор редко убирают, асфальт покрыт трещинами, а ограждения – ржавчиной.

Фото, которые в очередной раз это подтвердили, на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Александр Соколенко.

Он сфотографировал несколько локаций вокзала, и практически везде валялся мусор, деревянные заборы были грязными и обклеены объявлениями, а железные ограждения – покрыты ржавчиной и обрисованы краской из баллончиков.

Фото: Ужасное состояние подземных переходов на вокзале (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Особенно много мусора лежит в углах подземных переходов. Заметно, что урны с мусором чистят нерегулярно.

По фото видно, что в таком состоянии вокзал находится уже давно. Во многих местах раскрошилась и отпала плитка, но ее также никто не убирает и тем более не заменяет на новую.

Фото: Ржавчина на заборах, мусор и счищенный асфальт (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

"Вокзал "Киев Пассажирский" существует только для того, чтобы у гостей столицы с первых шагов развеялись иллюзии о том, в какой город они приехали", - пишет на своей странице Александр Соколенко.

В асфальте видны трещины и дыры. Более того, даже железнодорожные рельсы были покрыты мусором. Там, откуда отправляются электрички, тоже грязно и неубрано.

Фото: Во многих местах отвалилась плитка (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Также видно много хаотичной торговли. Причем торгуют даже там, где очень грязно. Кроме того, общий вид портят множество вывесок, которыми заклеены входы в переход и другие локации на вокзале.

Фото: Вид портят множество вывесок, хаотичная торговля и неубранные урны с мусором (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Кроме того, на киевском вокзале каждый день фиксируют случаи попрошайничества. Также там каждый день происходит немало краж, но далеко не все пострадавшие пишут заявления в полицию. Из-за множества случаев преступлений с 20 января вокзал начали круглосуточно патрулировать подразделения патрульной полиции по охране общественного порядка (ТОР).

В то же время недавно появилась и хорошая новость. Глава Укрзализныци Евгений Кравцов показал проект реконструкции вокзала. Судя по иллюстрациям, киевский вокзал скоро изменят до неузнаваемости. Также вскоре появилась реакция на проект от пользователей соцсетей. Одни – в восторге от проекта, другие нашли в нем множество недочетов.

Также в Укрзализныце заявили, что в столице запустят аналог немецких поездов.