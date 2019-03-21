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Сама виновата: маму одесских пятерняшек затравили в сети

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 11:09
Сама виновата: маму одесских пятерняшек затравили в сети
Маму одесских пятерняшек Оксану Кобелецкую осудили в сети (коллаж РБК-Украина)

Мама пятерняшек из Одессы ответила недоброжелателям

39-летняя Оксана Кобелецкая, мама пятерняшек из Одессы, которым в июне исполнится три года, пожаловалась в Instagram на обвинения фолловеров в болезненности детей. 

По ее словам, жалобы на частые ОРВИ у малышей вызывают критику - пользователи соцсети утверждают, что она, мол, сама виновата, что у нее болеют дети. Оксана пишет, что периодически встречает под постами с жалобами на болезненность детей посылы в духе "А вы знаете, что это вы виноваты, что у вас дети болеют?"
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"Я, конечно, в курсе теории, что мать связана с детьми пуповиной до их шестилетия и своим настроением, мыслями, состоянием влияет на детей и их болячки. Но с таким же успехом на маму можно взвалить вину что она заболела, за то что обманули, расстроили и все остальное. Не проконтролировала, допустила, сама виновата!" - пишет мама одесских пятерняшек.

Сама виновата: маму одесских пятерняшек затравили в сети

Маму одесских пятерняшек Оксану Кобелецкую осудили в сети (скрин: instagram.com/odessafiver)

Напомним, 24 июня 2016 года в Одессе на свет одновременно появились пятеро детей. Двух девочек и трех мальчиков назвали Саша, Даша, Давид, Влад и Денис. Кроме того у Оксаны есть старшая девочка Алиса.

Почти три года назад рождение уникальных близнецов в Одессе потрясло не только Украину, но и весь мир. Тогда на сохранение уникальной пятерни медики потратили около 100 тысяч гривен. Когда же дети родились живыми и здоровыми, от счастья плакали даже врачи.

Сама виновата: маму одесских пятерняшек затравили в сети

Маму одесских пятерняшек Оксану Кобелецкую осудили в сети (фото: instagram.com/odessafiver)

Супруг Оксаны Сергей Семенов не продержался и года - он бросил свою семью и отказывается платить алименты. Женщина подала на экс-супруга в суд с требованием выписать его из их бывшей совместной квартиры, так как он не оплачивает свою часть "коммуналки" и не помогает семье.

Известно, что мужчина впервые усомнился в отношениях, когда услышал о беременности жены, потому что семья уже имела одного ребенка. Оксана же хотела выносить и родить всех пятерых, а Сергей испугался ответственности и безденежья, но тогда вернулся в семью.

Сама виновата: маму одесских пятерняшек затравили в сети

Маму одесских пятерняшек Оксану Кобелецкую осудили в сети (фото: instagram.com/odessafiver)

Государство подарило семье квартиру и микроавтобус, которым Оксана научилась управлять сама.

Сейчас Оксана замечательно выглядит, ведет свой блог в  Instagram, где рассказывает о радостях и трудностях материнства.

К слову, недавно мама одесских пятерняшек высказалась о многодетности - она рассказала, стоит ли заводить много детей.

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