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Умерла самая старая жительница Европы

STYLERLIFE        09.07.2018 - 07:47
Джузеппина Проджетто (кадр из видео)
Джузеппина Проджетто (кадр из видео)

Джузеппина Проджетто была вторым самым старым человеком в мире

В одной из итальянских деревень неподалеку от Флоренции умерла самая старая жительница Европы. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

"Джузеппина Проджетто ушла из жизни в возрасте 116 лет и 37 дней в Монтелупо-Фйорентино", - говорится в сообщении. 

Джузеппина Проджетто родилась в Ла Маддалене на острове Сардиния, который находится в Средиземном море. Она умерла на 117 году жизни. Если быть точнее, то она ушла из жизни в 116 лет и 37 дней.

Кроме того, итальянка-долгожительница также являлась вторым самым старым человеком во всем мире. Первое месте по продолжительности жизни занимает жительница Японии Чихо Мияко, на данный момент ее возраст 117 лет.

Скриншот из видео (YouTube/PTC News)

Женщина жила в итальянской провинции недалеко от Флоренции с 1960-х годов, туда она переехала своим сыном Ренато Фрау, который трагически погиб в возрасте 39 лет, пытаясь спасти утопающего человека возле Ливорно.

Напомним, недавно умерла известная российская актриса.

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Теги: Италия, женщина, долголетие
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