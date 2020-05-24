Самые опасные в мире бактерии: что грозит человечеству

Ученые назвали самые опасные бактерии в мире (Фото: pixabay.com)

Специалисты назвали самые опасные для человека бактерии

Ученые составили список самых опасных бактерий, которые поражают организм человека. Они достаточно известны и в некоторых случаях могут погубить жизнь человека.

Самая простая бактерия – это кишечная палочка, которая может поразить как человека, так и животное. Некоторые подвиды кишечной палочки полезны, так как являются частью естественной микрофлоры человека. А некоторые типа – очень опасны, так как могут привести к катару желудка, а в более сложных случаях – к менингиту и сепсисам.

Одна из самых опасных бактерий – Vibrio Cholerae, которая вызывает холеру. Смертность от такой бактерии очень высокая – до 50%. Самые опасные симптомы: обезвоживание организма, диарея, рвота и судороги.

Плесневые грибки могут вызвать аспергиллезу, но как утверждают врачи, в группу риска входят только люди с ослабленным иммунитетом.

Ранее опасной бактерией считался сифилис, так как его было сложно обнаружить, и он тяжело поддавался лечению. Современная медицина справляется с сифилисом на 1 и 2 стадии. Патогены отличаются устойчивостью к антибиотикам. Самые тяжелые симптомы: поражение нервной системы, галлюцинации, паралич и расстройства мозга.

Туберкулез является тяжелой болезнью, к тому же она легко передается воздушно-капельным путем.

Ботулизм – тяжелое заболевание, которое поражает центральную нервную систему и приводит к серьезным пищевым расстройствам. Однако эта бактерия не передается от человека к человеку.

Бактерия Salmonella typhi вызывает брюшной тиф, главными симптомами которого являются: слабость, высокая температура тела, боли в животе. Это заболевание унесло жизни более 2 миллионов человек за один год.

Столбняк имеет очень высокую смертельность – около 70%. Эта болезнь приводит к судорогам.

Золотистый стафилококк вызывает пневмонию, менингит и сепсис. Сейчас эта бактерия по-прежнему остается опасной, так как мутировавшие штаммы стали невосприимчивы к антибиотикам.

В списке самых опасных есть также и стрептококк. Первые симптомы поражения этой бактерией: отек конечностей, сильный жар. Если обратиться в больницу сразу после заражения, то болезнь можно остановить.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно делать при укусе клеща, чтобы не заразиться болезнью Лайма.

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Автор: Маруся Счастливая