Сбербанк России угрожает украинскому судье: что произошло

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Украинский судья подверглась угрозам со стороны российского банка

Судья Киевского апелляционного хозяйственного суда Антонина Мальченко получила письмо от руководства Сбербанка России, в котором ей угрожают. Об этом сообщает Высший совет правосудия Украины.

Антонина Мальченко получила письмо с угрозами, потому что именно она рассматривала дело против российского финансового учреждения.

"С данного момента любые действия, направленные на ущемление интересов "Сбербанка", или действия, совершенные в пользу оппонентов "Сбербанка", будут расцениваться руководством "Сбербанка" как умышленные препятствия интересам Российской Федерации в Украине и повлекут за собой последствия в виде открытия уголовных производств относительно таких лиц Следственным комитетом РФ", – говорится в письме.

После того, как Мальченко заявила о вмешательстве в ее работу, в Viber пришло несколько сообщений, в которых говорилось о том, что ей стоит прислушаться к совету и в течение суток забрать заявление.

Но на этом угрозы не закончились. В сообщении было сказано о том, что женщине стоит подумать о безопасности своего сына.

Стоит отметить, что Мальченко никак не реагировала на эти сообщения и ничего не отвечала. После чего она получила еще одно сообщение, в котором говорилось о том, что она начинает злить, и к ней наведаются.

В свою очередь, правление "Сбербанка" сообщило, что банк не имеет никакого отношения к сообщениям с угрозами, и все письма – поддельные.

В банке заявили, что разбираются с данной спланированной провокацией. "Сбербанк" даже обратился в ГПУ для проведения расследования.

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