Сбил пешехода: в Николаеве избили водителя и его жену в качестве самосуда

Фото: РБК-Украина

Водитель не заметил женщину из-за яркого солнца

Во вторник, 14 августа, в Николаеве водитель Daewoo Lanos сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Увидевшие это прохожие вытащили мужчину и его жену из авто и избили. Об этом сообщает местное издание Новости N.

На повороте в сторону улицы 8-го Марта водитель Ланоса остановился и пропустил трех пешеходов, но не заметил женщину с ребенком из-за яркого солнца, вследствие чего по-случайности сбил пешехода, когда начал движение.

Фото: в Николаеве избили водителя (novosti-n.org)

Двое прохожих тут же подбежали к машине и вытащили оттуда 64-летнего мужчину. Ему нанесли несколько ударов в лицо. Из Ланоса они вытащили и 65-летнюю супругу водителя. Ее ударили несколько раз и повалили на асфальт. В самом авто разбито стекло правой задней двери и оторвано зеркало заднего вида.

Видео: в Николаеве избили водителя (youtube.com/Новости-N)

Прохожие, устроившие самосуд, объяснили правоохранителям, что им показалось, что водитель хочет скрыться и таким образом они пытались это предотвратить.

Женщину доставили в больницу, серьезных травм она не получила, после оказания медпомощи ее должны отпустить домой. Ребенок не пострадал. У нападавших сотрудники полиции взяли пояснения и отпустили. Пострадавший собирается поехать в Заводский райотдел полиции и написать заявление о хулиганстве в отношении себя и жены.

Напомним, на пляже в Запорожье люди устроили самосуд над вором.

Видео инцидента появилось в сети. Сначала на кадрах можно увидеть, как преступник ворует у людей и сбегает. Через некоторое время охрана поймала и задержала мужчину. Отдыхающие набросились на него и избили. Очевидно, люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на Закарпатье местные жители чуть не устроили самосуд из-за убийства школьника.

Также сообщалось, что во Львове прохожие хотели устроить самосуд над виновником ДТП.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Топ-10 курьезных ДТП