"Сд*хнешь, как твой муж": вдова убитого активиста и ветерана АТО Олешко заявляет об угрозах

Коллаж РБК-Украина

По ее словам, угрозы слышали свидетели и зафиксировали видеокамеры

Вдова убитого ветерана АТО и общественного активиста в Бердянске Виталия Олешко ("Сармат") Татьяна рассказала, что ей постоянно поступают угрозы. Об этом передает активист Андрей Маджаров на своей странице в Facebook.

Татьяна рассказала, как шла по рынку и увидела адвоката народного депутата Александра Пономарева Евгения Озюменко.

Скриншот поста (facebook.com/АндрійМаджаров)

Женщина спросила адвоката, почему он отводит глаза и назвала его убийцей. В ответ на это Озюменко якобы кинул ей такую фразу: "сдохнешь, как твой муж".

По ее словам, все это было при свидетелях и зафиксировано на камерах наблюдения.

Татьяна Олешко жалуется, что полиция бездействует. Они принимают заявление, но когда вдова "Сармата" пытается выйти на Запорожье и Киев, ее переубеждают, что это одна база.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент и выразили свою поддержку вдове активиста.

Скриншот комментариев (facebook.com/АндрійМаджаров)

Ранее сообщалось, что в Бердянске попрощались с убитым активистом Виталием Олешко (фото, видео).

Также мы писали, что двое задержанных по делу об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" могут иметь отношение к полиции Бердянска.

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