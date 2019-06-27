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Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 14:07
Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)
Анна Седокова попала в скандал из-за обнаженного тела (фото: instagram.com/annasedokova)

Седокова оскандалилась из-за новой откровенной фотографии

Анна Седокова продемонстрировала своим поклонникам фотографию с отдыха в Греции, где певица сделала откровенное фото на острове Миконос, который находится в Эгейском море. Новый снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото певица лежит в бикини возле бассейна, а впереди нее пляж с отдыхающими и море.

Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)

Анна Седокова попала в скандал из-за обнаженного тела (фото: instagram.com/annasedokova)

"Иногда единственный выход - просто идти вперед. Не оглядываясь и доверяя небесам. Просто вперед", - написала Седокова.

Стоит отметить, что некоторых пользователей сети сильно возмутила фотография певицы.

  • Сколько можно ж**ы выставлять? Видимо ж**а заменила мозг!!!! Если он есть конечно!!!
  • Только седло и видно;
  • С***ельник видимо постоянно нужно показывать...необходимость;
  • Но на всех фото на первом плане почему-то всегда то, что находится сзади!
  • Ты в каждом фото жо**й вертишь? У тебя только это на ум приходит? Кто тебя воспитывал...
  • Как не стыдно, все забыта, скромность навсегда?!
  • Опять ж**а;
  • Аня ты почему всегда выставляешь на показ свою попу, тебе что больше показать нечего? Лицо тоже красивое!!!
  • Фигура конечно хорошая, молодец, но почему всегда на показ задница, а на вас смотрят ваши дети;
  • Завлекает очередного, не мешайте маме работать;
  • Одного ребенка у нее уже отобрали за аморальный образ.

Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)

Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)

Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)

Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)

Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)

Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)

Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Седокову разнесли за вульгарный клип "ЯЖЕМАТЬ". При этом артистка отметила, что ее клип является вызовом и ей все равно на негативную реакцию.

Ранее сообщалось о том, что Седокова рассказала девушкам о том, как понравиться мужчине.

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